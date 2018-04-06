Jandarma ve sahil güvenlik için dev personel alımı

Jandarma ve Sahil Güvenlik
Akademisi (JSGA) tarafından Jandarma Genel Komutanlığı adına 3 bin 360'ı sözleşmeli, 40'ı muvazzaf, Sahil Güvenlik Komutanlığı adına 160 sözleşmeli astsubay adayı öğrenci alınacak. 23 Nisan'a kadar www.jandarma.gov.tr ve www. sahilguvenlik.gov.tr ile www.jsga.edu.tr adreslerinden başvuru yapılabilecek. Ön başvuru yapan adaylardan kontenjan miktarlarının 10 katı kadarı aday sınav için çağırılacak. Adaylar daha sonra ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik ve mülakat aşamalarına girecek. Ön başvurular sırasında adaylardan herhangi bir ücret alınmayacak ancak seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan adaylardan sonrasında 50 lira sınav ücreti alınacak.