İşbirliği genişliyor! Önce S-400 şimdi de kornet

UZUN VADELİ PROJELER

ABD'nin silah ambargosuna ve Patriot Füzelerinin temini konusunda çıkardığı sıkıntılar karşısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha gelişmiş teknolojiye sahip ve üretimde ortaklık gibi avantajları kapsayan S-400 füzeleri konusunda Rusya ile anlaştı. Ancak Rusya'dan yeni sistem tedariki gibi konular "uzun vadeli" işbirliği içerisinde mümkün görülüyor. Bunun temel nedeni, TSK'nın uzun süredir NATO'ya uyumlu sistemler kullanması. Dolayısıyla yeni savunma sistemleri tedariki konuları, Rus menşeili ürünlerin NATO'ya uyumunun getirdiği zorluklar nedeniyle bu sistemlerin envantere hızla alınması mümkün olmadığından, uzun vadeli işbirliği konuları olarak değerlendiriliyor. Aynı zorluk uzun menzilli hava savunma sisteminde de yaşanacağından, S-400 tedariki projesi kapsamında da uyum çalışmaları şimdiden başlatılmış durumda.

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