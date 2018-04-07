Koalisyon YPG’yi petrol zengini yaptı

Afrin operasyonu ile büyük darbe alan terör örgütü PYD
/PKK'nın batının desteği ile aylık 40-50 milyon dolarlık petrol gelirine sahip olduğu hesaplandı. ABD'nin ve Batı'nın desteğini arkasına alan terör örgütü PKK'nın bu sahaları ele geçirmesi için DEAŞ
'a düzenlenen hava saldırıları da 2014'ten bu yana devam ediyor. DEAŞ'a karşı kurulan koalisyon güçleri sadece 2016'da petrol altyapısına 600 hava saldırısı düzenledi. 900 adet de petrol tankeri vuruldu.
Petrol dışında bazı doğalgaz sahalarını da ele geçiren terör örgütü sadece Conoco adlı sahadan günde 13 milyon metreküp üretim yapıyor. Suriye topraklarının yaklaşık beşte birini elinde tutan PYD/ PKK'nın elinde Al-Omar, Tanak, Ward, Afra, Kewari, Jafra, Jarnuf, Azrak, Kahar, Sueytat and Galban gibi birçok saha var. 2014 ve 2015'te başlayan koalisyon saldırıları günlük 50-80 bin varillik üretimi olan DEAŞ'ı petrol piyasasından tamamen çıkarmayı sağladı ancak bu sahalar bir terör örgütünden diğerine gitti. Üç yıl boyunca süren saldırılarla elde edilen sahalar PYD/PKK'ya gidince dünyanın en çok gelir elde eden terör örgütü de yaratılmış oldu. Suriye'de yedinci yılına giren savaşın maliyeti 226 milyar dolar hesap edilirken 2010 yılında bütçenin yüzde 25'i petrol sanayisine dayanıyordu. Yine aynı yıl Suriye'nin petrol üretimi günlük 385 bin varil düzeyindeydi.