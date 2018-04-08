2 yılda 4 bin 600 bağımsız bölümü teslim eden Dap Yapı
, 2018'i yatırım yılı ilan etti. 2017'yi 1.1 milyar dolarlık satışla kapatan şirket, 1 hafta içinde 2.8 milyar liralık iki dev projeye imza atarak "Konutta durgunluk var" söylentilerine en büyük cevabı verdi. Dap Holding'in patronu Ziya Yılmaz
, "Bu ülkeye âşığım ve güvenim tam. Tüketiciye ve sektöre moral veriyoruz. Negatif olma, yatırımlarda durma lüksümüz yok" dedi. 1 hafta içinde 2 büyük ihale aldınız. Motivasyonunuz ne oldu?
15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra kendime yatırımlarda frene basmama sözü vermiştim. İş dünyası olarak piyasaya moral vermemiz ve işimize daha çok sarılmamız gerekiyor. 2018'in 2017'den çok daha iyi olacağını düşünüyorum. 2017'de tarihimizin en büyük satışını yakaladık. Nişantaşı ve Çekmeköy'de çalışmalar ne zaman başlayacak?
2019'un ilk çeyreğinde projelerimizi piyasaya arz etmek istiyoruz. Nişantaşı'nın en büyük arazisi burası. Semtin dokusunu koruyan, az katlı, bölgenin değerine değer katacak bir proje olacak. Çekmeköy, bizim için çok önemli bir arazi. Çocukluğum bu arazide top oynayarak geçti. Şoförlüğü de burada öğrendim. Bu arazide de insanların oturmak isteyebileceği birkaç etaptan oluşabilecek daha çok yaşamsal alanları kapsayan bir proje geliştirmek istiyoruz. Çekmeköy'ü bir tık daha yukarı taşıyacağız. Bu yılki hedeflerinizden bahseder misiniz?
Elimizdeki stokları eritmek istiyoruz. Validebağ, İzmir ve İstmarina'daki kalan son konutlarımızı satacağız. Kentsel dönüşüm çalışmalarına devam edeceğiz. Beykoz'da 100 dönümlük arazimiz var. Maslak'ta 18 bin metrekarelik arazide yüzde 50 seviyesine geldik. Ünalan Mahallesi'nde de 68 bin metrekarede çalışmalarımız devam ediyor. Dap İzmir projemizin yüzde 70'ini sattık. HEDEF KÜRESEL FİRMA OLMAK Yurtdışı hedefiniz var mı?
Birinci önceliğimiz ülkemiz. Ama 4-5 yıl sonra birçok ülkede proje geliştirmek istiyoruz. Orada kazandıklarımızı ülkemizde yatırıma dönüştürmeyi planlıyoruz. Şu anda dünyanın en güzel binalarını üretiyoruz. Küresel bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Avrupa'nın tamamında 30 binin saatçi varken sadece İstanbul'da bu sayı 60 bin. Resmen müteahhit yetiştiriyoruz. DÖNÜŞÜM ADAMI ŞAİR YAPAR Kentsel dönüşüm hakkında ne düşünüyorsunuz?
Çok zor bir iş. Dönüşüm her aklıma geldiğinde içim ürperiyor. Kentsel dönüşüm adamı şair yapıyor. Yerel yönetimlerden destek göremiyoruz. Kanunlar çıkıyor fakat uygulamada sorunlar oluyor. Daha radikal kararlar ve hukukun işlenebilir pozisyonda olması lazım. Tamamen sosyal sorumluluk olarak girdik ama keşke başka bir dalda sosyal sorumluluk projesi geliştirseydik. ALGI ÇALIŞMASI YAPMALIYIZ Yabancıya satışı artırmak için öneriniz var mı?
Bunu başaramadık, çok üzülüyorum. Avrupa'da çok başarılı örnekler var. Bu iş için de bütçe oluşturulması lazım. Sadece A4 kağıdıyla ülkeye 20 milyar dolar sokabileceğimiz tek ürün konut. Algı çalışması ile reklam ve tanıtım yapmamız lazım. Bunu yaparsak hem konut sektörünü patlatacağız hem turizm girdisini artıracağız hem de ülkenin algısını değiştireceğiz. 3 YILDA SATIŞLARI UÇURURUM Ne kadarlık bir bütçeden bahsediyoruz?
Çok büyük bütçeler gerekmiyor. İlk önce 100- 200 milyon dolarlık bütçeyle başlanabilir. Doğru yönetilirse bu algımızı değiştirmek için çok büyük bir adım olur. Yani ülke tanıtımı için 100 milyon dolar bütçe harcayalım, 4.6 milyar dolar olan bu seneki satışımız en az iki katına çıkar. Türkiye'yi tanıtma fırsatım olsun, 3 senede uçururum. En az üç katına çıkarırım satışı. Yurtdışı hedefiniz var mı?
Birinci önceliğimiz ülkemiz. Ama 4-5 yıl sonra birçok ülkede proje geliştirmek istiyoruz. Orada kazandıklarımızı ülkemizde yatırıma dönüştürmeyi planlıyoruz. Şu anda dünyanın en güzel binalarını üretiyoruz. Küresel bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Avrupa'nın tamamında 30 binin saatçi varken sadece İstanbul'da bu sayı 60 bin. Resmen müteahhit yetiştiriyoruz.