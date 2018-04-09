Doyurucu tabak dünyaya açılıyor

2012'de 5 girişimci tarafından hayata geçirilen Tavuk Dünyası 6 yılda 150 şubeye ulaştı. 2017'de yüzde 60 büyüyerek 340 milyon TL ciroya ulaşan Tavuk Dünyası, 2018'de 500 milyon TL ciroya ulaşmayı hedefliyor. Franchise ile büyüyen şirket Türkiye'nin farklı bölgelerinde daha fazla potansiyel yatırımcıya ulaşmayı planlıyor. 50 bin euro marka kullanım bedeli ve yatırım maliyeti ile franchise alarak 2 ila 4 yıl arasında yatırımın geri döndüğünü söyleyen Tavuk Dünyası CEO'su Volkan Mumcu, "Yılsonuna kadar 35 şubeyi daha bünyemize katmayı planlıyoruz. Başarımızın sırrı tüketiciye sunduğumuz doyurucu tabak ve uygun fiyat ikilisi. Denetime çok dikkat ediyoruz. Her partiden numune alarak laboratuvarlara gönderiyoruz" dedi. Uluslararası piyasada GAGAWA markasıyla hizmet verdiklerini söyleyen Mumcu, "Rusya'da 4 restoranımız var. Hedefimiz Rusya'da 3 yılda 100 restorana ulaşmak. Körfez ülkelerinden de ciddi talep alıyoruz, bu bölgeler de gündemimizde" açıklamasını yaptı. 2020'de hedeflerinin 1 milyar ciroya ulaşmak olduğunu belirten Volkan Mumcu, "Yeme içme sektörü gün geçtikçe büyüyor, en çok büyüyen sektör ise tavuk sektörü. Aylık tavuk tüketimi 350 ton civarında. İnsanların yüzde 96'sı tavuğu severek tüketiyor. Tavukçular bugün Japonya dahil ihracat yapıyor, bu da Türkiye'nin sektörde iyi olduğunun göstergesi" dedi.



15 MİLYON YATIRACAK

Esas büyümeyi 2017'de gerçekleştirdiklerini söyleyen Mumcu, "Geçtiğimiz yıl 15 milyon TL yatırım ile 38 restoran açtık ve toplam 15 milyon kişiye hizmet verdik. 2018'de 15 milyon TL'lik bir yatırım daha yapacağız. 'Herkes gibi yapacaksan yapma' mottosuyla yeme içme sektöründe ayrıcalıklı işler yapıyoruz" açıklamasını yaptı. 2 bin 300 kişiye istihdam sağlayan şirket 2018'de büyüme hedeflerine paralel olarak çalışan sayısını da yüzde 50 artırmayı öngörüyor.

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