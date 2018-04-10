Arıtma teknolojilerinde yerli dönüşüm zamanı

Arıtma teknolojileri üzerine faaliyet gösteren MEMSİS
, bugüne kadar ithal edilen, başta membran (seçici geçirgen) olmak üzere birçok alanda rüzgârı tersine çevirdi. Türkiye'de ilk defa imal edilen güçlendirilmiş hollow fiber membranlar ülkenin birçok noktasında kullanılmaya başlandı. Arıtma sektöründe kendi teknolojisini geliştiren şirket, bugün kanalizasyon suları dahil atık suları içilebilir hale getirebilecek donanıma sahip. MEMSİS bu sayede yurtdışı rakiplerini geride bırakmaya başladı. Biyolojik arıtma alanında birçok ihalede söz sahibi olan şirket yurtdışına ihracat da yapacak. PATENT BAŞVURULARI YAPILDI
MEMSİS Çevre Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürü Prof. Dr. İsmail Koyuncu
, "Membran biyoreaktörlerde kullanılan destek yapılı hollow fiber membranının üretim cihazını milli imkânlarla tasarladık ve ürettik. Artık istediğimiz ölçekte üretim makinesi üretebilecek bilgi birikimine sahibiz ve bu konuda yurtdışına bağlılığımız kalmadı. Böylece GEN MBR Modülleri Türkiye'de ilk defa yerli olarak üretilmiş oldu" dedi. İsmail
Koyuncu, "İlk
gerçek ölçekli
üretim ise
İSKİ'nin Şile
Ağva'daki
atıksu arıtma
tesislerinde
oldu. Günlük
8 bin metreküp
kapasiteli
GEN MBR
modüllerimizi
teslim ettik.
Yakın zamanda
birçok benzer
projeyi de
gerçekleştireceğiz"
dedi.