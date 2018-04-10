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Arıtma teknolojilerinde yerli dönüşüm zamanı

Giriş Tarihi: 10.4.2018
Arıtma teknolojilerinde yerli dönüşüm zamanı
Arıtma teknolojileri üzerine faaliyet gösteren , bugüne kadar ithal edilen, başta membran (seçici geçirgen) olmak üzere birçok alanda rüzgârı tersine çevirdi. Türkiye'de ilk defa imal edilen güçlendirilmiş hollow fiber membranlar ülkenin birçok noktasında kullanılmaya başlandı. Arıtma sektöründe kendi teknolojisini geliştiren şirket, bugün kanalizasyon suları dahil atık suları içilebilir hale getirebilecek donanıma sahip. MEMSİS bu sayede yurtdışı rakiplerini geride bırakmaya başladı. Biyolojik arıtma alanında birçok ihalede söz sahibi olan şirket yurtdışına ihracat da yapacak.

PATENT BAŞVURULARI YAPILDI
MEMSİS Çevre Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürü Prof. Dr. , "Membran biyoreaktörlerde kullanılan destek yapılı hollow fiber membranının üretim cihazını milli imkânlarla tasarladık ve ürettik. Artık istediğimiz ölçekte üretim makinesi üretebilecek bilgi birikimine sahibiz ve bu konuda yurtdışına bağlılığımız kalmadı. Böylece GEN MBR Modülleri Türkiye'de ilk defa yerli olarak üretilmiş oldu" dedi.

İsmail Koyuncu, "İlk gerçek ölçekli üretim ise İSKİ'nin Şile Ağva'daki atıksu arıtma tesislerinde oldu. Günlük 8 bin metreküp kapasiteli GEN MBR modüllerimizi teslim ettik. Yakın zamanda birçok benzer projeyi de gerçekleştireceğiz" dedi.
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