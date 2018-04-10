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Hiçbir şubesinin bulunmadığı 1280 yerleşim yerinde Bank hizmet veriyor

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ( A.Ş.), tüm faaliyet alanlarında olduğu gibi cılıkta da önemli atılımlar gerçekleştiriyor. Güvenilir ve yaygın ağıyla ülkemizin her köşesine ulaşan Şirket, başka hiçbir banka şubesinin bulunmadığı 1280 yerleşim yerinde ve başka hiçbir banka ATM’sinin bulunmadığı 174 yerleşim yerinde vatandaşlara hizmet sunuyor. PTT A.Ş.’nin 2023 hedefleri arasında, her vatandaşın bulunduğu noktadan hangi yöne giderse gitsin 20 dakika içinde bir PTT işyerine ulaşması yer alıyor. Şirket bu hedef doğrultusunda işyeri ve Pttmatik sayısını her geçen gün daha da artırıyor.

Giriş Tarihi: 10.4.2018 11:44
Hiçbir banka şubesinin bulunmadığı 1280 yerleşim yerinde PTT Bank hizmet veriyor

matikler'de yapılabilen finansal işlemler arasında nin yanı sıra çek ve havale işlemleri ile su, elektrik ve doğalgaz faturalarının tahsilatı yer alıyor. ödemelerine ilaveten çok sayıda bankanın kredi kartı tahsilat işlemlerinin de yapılabildiği Pttmatikler, kullanıcılarına GSM faturası tahsilatı hizmeti de sunuyor. Pttmatikler'de ayrıca hesap numarası veya Hızlı Geçiş Sistemi () numarası ile HGS yüklemesi de yapılabiliyor. Pttmatikler'de gerçekleştirilebilen finansal olmayan işlemler ise şu şekilde sıralanıyor: Çek ve havalelere ilişkin hesap görüntüleme ve kart bakiye sorgusu, HGS hareket/bakiye/geçiş sorgulama, cep telefonu güncelleme, PTT Bonus Kredi Kartı sorgulama.

PTTKART'TA HEDEF 15 MİLYON KULLANICI

PTT A.Ş.'nin bankacılık alanında vatandaşın hayatını kolaylaştıran ürün ve hizmetlerinden birini Pttkart oluşturuyor. 2011 yılından beri PTT A.Ş. müşterilerinin hizmetinde olan Pttkart sayesinde para çekme, para yatırma, fatura ödeme gibi bankacılık hizmetleri hızlı, kolay ve güvenli şekilde gerçekleştirilebiliyor.

Hâlihazırda 9 milyona yakın aktif Pttkart kullanıcısı bulunuyor. PTT A.Ş., Memur-Sen üyelerine yönelik "Motif Pttkart", esnaf ve sanatkarlara yönelik "Esnaf Pttkart", çiftçilere yönelik "Tarım Pttkart" gibi projelerle Pttkart kullanıcı sayısını 15 milyona çıkarmayı hedefliyor. PTT A.Ş., altı ay içinde tüm kartlarını Pttkart'a çevirmeyi öngörüyor. Geçtiğimiz yıl elektronik bankacılık lisansını da alan PTT A.Ş., kendi Banka Kimlik Numarası (BIN) ile Pttkart ihracına yönelik çalışmaları kapsamında bazı kart kuruluşları ile 'ne "Takas ve Hesaplaşma Sistemi" üyelik süreçlerini tamamlayarak Visa, MasterCard ve Troy kartları ihraç ve kabul edebilir konuma ulaştı.

PTTBank, 2017 yılında toplam 353 milyon adet işlem gerçekleştirdi. Bunların 16,3 milyonu havale ve 100 milyonu posta çeki işlemi oldu. PTTBank aracılığı ile 3,3 milyar TL kredi verildi. Toplam yıllık işlem hacmi 303 milyar TL'ye ulaşırken, 2017 yılında bir önceki yıla göre gelirde yüzde 28 oranında artış elde edildi.

PTT, FIRAT KALKANI BÖLGESİNDE

PTT A.Ş., 'nin dört bir yanında işyeri ve Pttmatik sayısını artırırken hizmetlerini bölgesine de ulaştırıyor. Şirket, , El-Bab, Çobanbey, Azez ve Mare'nin ardından Zeytin Dalı Harekatı'nın gerçekleştirildiği Afrin'de de bir işyeri açmaya hazırlanıyor. Bu işyerleri sayesinde söz konusu bölgelerde yaşayanlar posta gönderimi yapabiliyor, ATM hizmetlerinden faydalanabiliyor. Ayrıca PTT üzerinden para gönderimi ve alımı gerçekleştirilebilirken, bütün bankacılık işlemleri kolaylıkla yapılabiliyor.

2018'İN DEV PROJESİ

PTT A.Ş., 2018 yılı içinde bankacılık alanında dev bir adım daha atarak dünyanın ilk posta katılım bankasını kurmaya hazırlanıyor. Şirket, bu konudaki bürokratik süreçlerin tamamlanmasıyla birlikte PTTBank ve Posta Katılım Bankası sayesinde bankacılık hizmetlerini daha da geliştirip çeşitlendirecek. PTT A.Ş., Posta Katılım Bankası ile mevduat toplayıp kredi verebilecek.

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Hiçbir banka şubesinin bulunmadığı 1280 yerleşim yerinde PTT Bank hizmet veriyor
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