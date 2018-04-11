Türkiye Finans da mobil internet şubesine geçti

Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdürü Wael Raies, mobil bankacılık trendlerinin hızlı değişimi, dijital mecraların yaygınlığı ve müşterilere en hızlı şekilde ulaşma ihtiyacının bankaların yatırımlarını dijitalleşmeye yoğunlaştırmasını kaçınılmaz kıldığını söyledi. Raies, "Türkiye Finans olarak biz de dünyadaki dijital dönüşüme ve dijital bankacılıkta yaşanan değişimlere uyum sağlamak adına ürün, hizmet, kanal ve süreçlerimizi yeniliyor, bu alanda yatırım yapmaya devam ediyoruz. ATM sistemimizi ve müşteri ara yüzlerini tamamen değiştirdik ve kişiselleştirilebilir bir mobil şube geliştirdik. Mobil bankacılık temas sayımız, internet şubesini geçerek, en çok temas edilen dijital kanalımız haline geldi" dedi.

34 KURLA İŞLEM

Raies, Türkiye Finans'ın dijital bankacılıkta attığı adımlara ilişkin olarak, "2014'te bankamız tarafından, sektörde bir ilk olarak hayata geçirilen TFXTARGET platformunun 2017'de mobil uygulamasının devreye alınması da geçirdiğimiz dijital dönüşümün en somut örneklerinden biri oldu. TFXTARGET Mobil sayesinde, akıllı telefonlardan hafta içi 5 gün 24 saat boyunca dünyadaki döviz ve kıymetli maden emtia piyasaları eş zamanlı izlenebiliyor ve 34 farklı kurdan anında işlem yapılabiliyor" değerlendirmesinde bulundu.

YATIRIMLAR SÜRECEK

Katılım bankacılığının "katılım" yaklaşımını en iyi adresleyen Fintech işbirlikleri ve ortak projelerin olumlu sonuçlarını almaya devam ettiklerine dikkat çeken Wael Raies, "Open Banking olarak adlandırdığımız API portalımız üzerinden çok sayıda bankacılık servislerimizi Fintech'lere sunuyoruz. Beacon cihazları ile mikro lokasyon bazlı kampanya çalışmalarımızı yaygınlaştırıyoruz. Dijital yatırımlarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.