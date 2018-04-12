12 Nisan Altın Fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek Altın bugün ne kadar?

Çeyrek Altın ne kadar oldu? Dün tarihi rekorunu kıran çeyrek altın ve gram altın bugün düşüş gösteriyor. Artış oranları olarak %3 noktasına kadar gelen altın fiyatları bugün düne göre düştü. Toplumsal hafıza, ortak ezberler o toplumun kültürünü oluşturur. Ülkemizin kültüründe altının değeri oldukça yüksektir. Düğünlerde, nişanlarda ve sünnet törenlerinde aileler, dostlar ve akrabalar birbirlerine altın armağanında bulunur. Düğünlerde altın akla gelen ilk hediyedir. Çeyrek altın takı olarak tercih edilir. Dün ABD Başkanı Trump'un Rusya'ya karşı yaptığı açıklamalar piyasanın ateşini yükseltmişti, bugün o ateş nispeten söndü. 12 Nisan Perşembe günü Çeyrek altın bugün ne kadar? 12 Nisan Perşembe günü gram altın 179,14 TL'den alınırken, 179,18 TL'den satılıyor. Ayrıntılı altın fiyatları burada...

Toplumsal yardımlaşma açısından büyük bir önem taşıyan altın alış verişi, altın fiyatlarının bu denli merak edilmesinin nedenleri arasında yer almaktadır. Birbirlerine önemli günlerde altın armağan eden vatandaşlar dolayısıyla altın fiyatlarını yakından takip ederler. Bu armağanlar yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını da olabileceği gibi genellikle gram altın ve çeyrek altın (küçük altın) olur. Bu karşılıklı alış verişler toplumsal bütünlüğü sağladığı gibi akrabalık, dostluk ilişkilerini de geliştirir.

12 NİSAN ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın bilindiği gibi en çok tercih edilen altın türleri arasında yer alır. Altın denildiği zaman özellikle Anadolu'da akla küçük altın yani çeyrek altın gelir. Çeyrek altın 12 Nisan Perşembe günü 286,60 TL'den alınırken, 293,07 TL'den satılıyor. Altının düne göre değeri %-0.63 oranında azaldı.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın, çeyrek altınla birlikte en çok tercih edilen altın çeşitleri arasında yer almaktadır. Çeyrek altın almayı düşünen fakat ekonomik gerekçeler sayesinde tereddütte kalan vatandaşlar gram altına yönelmektedir. Gram altın bugün 179,09 TL'den alınırken 179,16 TL'den satılmaktadır. Gram altının düne göre fiyatı %-0.46 oranında azaldı.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın bugün 571,26 TL'den alınırken, 586,00 TL'den satılıyor. Bu verilere göre de yarım altının düne göre %-0.65 değer kaybettiğini söyleyebiliriz.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Tam altın özellikle yatırım ve birikim yapan vatandaşların paralarını yüklü tutmaları için tercih ettikleri altın çeşitlerindendir. Cumhuriyet altınıyla aynı kalibrede yer alır. Tam altın bugün 1.051,77 TL'den alınırken 1.077,95 TL'den satılıyor. Tam altının düne göre fiyatı %0.65 oranında arttı.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Cumhuriyet altını fiyatları ne kadar? sorusu da ilgili vatandaşlar tarafından araştırılan konu başlıkları arasında yer almaktadır. 1.187,00 TL'den alınan Cumhuriyet altını bugün 1.199,00 TL'den satılıyor. Cumhuriyet altının değeri düne göre %0.33 arttı.

ATA ALTIN NE KADAR OLDU?

Ata altın bugün 1.182,19 TL'den alınırken, 1.211,70 TL'den satılıyor. Ata altının değeri düne göre %-0.63 oranında azaldı.

"Altının ons fiyatında 1.435 dolara doğru bir hareket başlayabilir"

GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan da artan jeopolitik riskler ve Suriye konusunda özellikle ABD ile Rusya arasında görülen kutuplaşmanın, Rus varlıkları kadar TL varlıklara da satış getirdiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya'yı, Suriye rejimiyle iş birliği konusunda uyarmasının ardından altının ons fiyatının da yükseliş eğilimde hareket ettiğini belirten Erkan, "Özellikle Trump'ın Twitter üzerinden Rusya ve Esed rejimine yönelik sert eleştirileri, risk algısını artırdı ve altın da güvenli liman etkisinden destek buldu. Bunun sonucu olarak altının gram fiyatı da hızla yükseldi." diye konuştu.

Erkan, gram altın fiyatının kısa vadede 180-185 lira bandında fiyatlama eğiliminin devam ettiğini, 185 liranın üzerinde gerçekleşecek fiyatlamalarda ise 196 lira seviyesine doğru bir potansiyel bulunduğunu vurgulayarak, altının gram fiyatında 180 liradan aşağı fiyatlamalarda 170 liranın destek seviyesi olduğunu kaydetti.

Erkan, altının ons fiyatının 1.360 doların üzerinde kalıcı olması halinde yeni bir dönemin başlayabileceğini, bu çerçevede 1.435 dolar seviyesine doğru bir hareket başlayabileceğini ifade ederek, "Dolar kurunda zaman zaman düşüşler görülse bile global altın fiyatında yukarı yönlü eğilim devam ettiği sürece gram altının yükselişe devam etmesini bekliyoruz." dedi.

"Alımdan ziyade satım fırsatının oluştuğu bir dönemdeyiz"

İntegral Yatırım Araştırma Uzman Yardımcısı Aylin Cevizci ise altının gram fiyatının dün 182,4 lira ile rekor kırdığını hatırlatarak, "Rekor seviyenin görülmesinde, dolar kurunun rekorunu tazelemesi etkili. Kurda rekor denemelerin devam edeceği beklentileri, gram altında alım penceresinin açık kalmasını sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Cevizci, son dönemde jeopolitik risklerin ön planda bulunduğunu, Rusya ve ABD'nin karşı karşıya gelmesinin sadece yurt içi piyasaları değil, küresel piyasalarda da rahatsızlık veren bir gelişme olduğunu dile getirerek, Suriye'ye yönelik Rusya ve özellikle de Trump'tan gelen sert açıklamaların etkisiyle ons altının da 1.365 dolara kadar yükseldiğini kaydetti.

Altının gram fiyatının 180 liranın üzerinde yerleşmesinin 185 lira ve üzerine doğru tepkilerin oluşmasını sağlayabileceğini ifade eden Cevizci, "Gram altında, alımdan ziyade satım fırsatının oluştuğu bir dönemdeyiz." dedi.

Cevizci, gelecek dönemde etkili olabilecek en net gelişmenin Suriye gündemi olacağını vurgulayarak, ekonomik gelişmelerin etkilerinin zayıf kaldığı şu günlerde jeopolitik risklerden kaynaklanan haber akışlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini kaydetti.