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'da üretiminde rekor

'da, İl Koordinasyon Kurulu toplantısında konuşan Türkiye leri Batman Bölge Müdürü , Batman bölgesinde günde 17 bin varil ham petrol üretiminin yapıldığını ve bunun da son 15 yılın rekoru olduğunu söyledi.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018 17:34
Batman'da petrol üretiminde rekor

Valilikte başkanlığında yapılan ve yatırımcı kuruluşların müdürlerinin katıldığı toplantıda konuşan Türkiye leri Bölge Müdürü , petrol üretiminin artışına dikkat çekti. Batman bölgesinde günde 17 bin varil ham petrol üretiminin yapıldığına işaret eden Demir, "Son 15 yılın rekorunu kırdık. Kış mevsiminde soğuk havalarda petrol üretiminde düşüş oluyor ama biz bölgede petrol üretimini günde 17 bin varilin üzerinde tuttuk. Temmuz ve Ağustos aylarında bu rakam 18 bin varilin üzerine çıkacak. 7 arama kuyusunda petrol üretim çalışmalarımız sürüyor. İki kuyuda da sondaj çalışmalarımız devam ediyor. 2 milyon 81 bin varil petrol üretiminden 2 milyon 581 bin varil petrol üretimine ulaştık. Bu da son yılların en yüksek üretim rakamıdır"diye konuştu.

VALİ: TOPLANTILARA KATILIN

Toplantıda konuşan Vali Ahmet Deniz, toplantıya daha çok müdür yardımcısı düzeyinde kalımdan dolayı uyarıda bulunarak, "Neden bölge müdürleri toplantılara gelmiyor. Bu toplantılar da çok önemli. Geçen toplantıda 'daydım diye bu toplantıya bölge müdürlerinin gelmemesine anlam veremiyorum. Bir dahaki toplantıda mutlaka bölge müdürlerinin katılmasını istiyorum"dedi.

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Batman'da petrol üretiminde rekor
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