U.N. Ro-Ro Danimarkalı DFDS’ye satıldı

Türk denizcilik sektörünün köklü kuruluşlarından U.N. Ro-Ro, Danimarkalı DFDS Group'a satıldı. Denizcilik ve lojistik çözümleri sunan DFDS Group, yük taşımacılığı operatörü U.N. Ro-Ro'nun yüzde 98.8'lik hissesini 950 milyon euroya Actera Group ve Esas Holding şirketlerinden Roro Investments Sarl'den satın almak için anlaştığını bildirdi. Satış işleminin Türk, Avusturyalı, Alman ve İtalyan rekabet otorilerinin onayının ardından Haziran 2018'de tamamlanması öngörülüyor. DFDS Group Üst Yöneticisi (CEO) Niels Smedegaard, yaptığı değerlendirmede "U.N. Ro-Ro'nun satın alınmasıyla, operasyonel olarak Kuzey Avrupa'ya benzeyen Avrupa'nın en cazip navlun piyasasında faaliyetlerimizi genişletiyoruz" diye konuştu.

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