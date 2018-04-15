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satışları te yüzde 12 arttı

Lüks , bu yılın ilk çeyreğinde 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 11,8 artarak 3 bin 466'ya yükseldi - Ultra lüks segmentte ise yüzde 2,8 artışla 805 otomobil satıldı

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 15.4.2018 11:10
Lüks otomobil satışları ilk çeyrekte yüzde 12 arttı

Lüks , bu yılın ilk çeyreğinde 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 11,8 artarak 3 bin 466'ya yükseldi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomobil satışları 2018'in ocak-mart aylarında 158 bin 430 adet olarak gerçekleşerek, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,5 artarken, lüks (E) segment yüzde 11,8 büyüdü. Geçen yıl te 3 bin 100 satılırken, 2018'in aynı döneminde bu rakam 3 bin 466'ya çıktı.

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E segmentinde bu dönemde en fazla bin 134 adetle 5 Serisi satıldı. Sıralamada Mercedes-Benz E 846 adetle ikinci, Audi A6 TDI 326 adetle üçüncü oldu.

Audi A6 TFSI, Volvo XC60, Volvo S90, Mercedes-Benz GLC ve Porche Macan da bu segmentte en çok satılan otomobiller arasında yer aldı.

Lüks otomobil pazarında Range Rover Evoque Convertible, Maserati Ghibli, Touareg ile Lexus GS ve RC bir tane satılan modeller oldu.

ULTRA LÜKS PAZARI YÜZDE 2,8 BÜYÜDÜ

Bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre ultra lüks (F) segmentte ise yüzde 2,8 artışla 805 otomobil satıldı.

F segmentinde en çok 202 adetle Volvo XC90 satılırken, bu modeli, 111 adetle BMW X5 takip etti. Ultra lüks pazarda yalnızca birer tane satılan modeller Rapide S, BMW i, Ferrari 488GTP, Ferrari 812 Superfast, , Jaguar F-Type Coupe, Maserati Quattroport oldu.

Bu yılın ocak-mart döneminde lüks ve ultra lüks otomobil satışları birlikte değerlendirildiğinde ise toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 büyüyerek 4 bin 271'e yükseldi.

Lüks ve ultra toplam satışları, 2017 ve 2018 yıllarının ilk çeyreğinde şöyle gerçekleşti:

20172018Değişim
E Segmenti (Lüks)3.1003.466%11,8
F Segmenti (Ultra Lüks)783805%2,8
Toplam3.8834.271%10,0

Ocak-Mart 2018 dönemi itibarıyla lüks ve ultra lüks araç satışlarının marka bazında dağılımı şöyle:

MarkaE SegmentiF SegmentiTOPLAM
Alfa Romeo606
Aston Martin033
Audi50648554
Bentley033
BMW1.1431511.294
Ferrari044
Ford909
Hyundai011
Jaguar40343
Jeep6814
Land Rover155236391
Lexus628
Maserati11112
Mercedes-Benz1.1211001.221
Mitsubishi33
Porsche12430154
Ssangyong404
Subaru13013
Toyota52052
Volkswagen101
Volvo279202481
TOPLAM3.4668054.271
piyasalar
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Lüks otomobil satışları ilk çeyrekte yüzde 12 arttı
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