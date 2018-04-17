Gübrede güvenlik hamlesi

Türk mühendis
leri tarafından tamamen yerli ve milli olarak geliştirilen Gübre Takip Sistemi
(GTS) ile hem teröristlerin kaçak gübrelerle el yapımı patlayıcı yapmaları önlenecek, hem de sektörde 2 milyar TL'yi bulan kaçak bitecek. Gübrenin bilinçli kullanılmasını sağlayacak yeni teknoloji sayesinde çiftçi de fazla gübre kullanımından kurtularak tasarruf edecek. Terör örgütlerinin el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullandığı nitratlı gübre sorununa çözüm bulmak için Türk mühendisler tarafından tamamen yerli ve milli olarak üretilen Gübre Takip Sistemi, terörle savaşta en önemli kozlardan biri olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
da geçtiğimiz haftalarda, Aydın AK Parti İl Kongresi'ndeki konuşması sırasında EYP'ler için kullanılan gübrelere dönük devrim niteliğinde bir teknoloji geliştirildiğini açıkladı. BARKOD VE KAREKOD OLACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği GTS ile artık piyasaya sürülen azot ve nitrat içerikli gübreler DNA
Barkod ve karekod yöntemi ile işaretleniyor. Böylece muhtemel bir bombalı saldırı sonrası gübrenin en son kimde olduğu anında tespit edilerek, terör örgütüne kimin gübre verdiğinin bulunması kolaylaşıyor. GTS'nin terörle mücadelede olduğu kadar çiftçiye de önemli katkılar sağlayacağı belirtiliyor. Öncelikle her çiftçi arazisine hangi gübreyi atması gerektiği, ne kadar gübre kullanması gerektiği ve hangi zaman diliminde gübreleme yapması gerektiğini GTS sayesinde öğrenebilecek. Böylece bilinçsiz gübre kullanımının önüne geçilerek, yıllık gübre tüketiminin olması gerektiği kadar yapılacağı, bunun da çiftçinin cebine önemli bir tasarruf sağlayacağına dikkat çekiliyor. Diğer yandan çiftçiler artık kimlik numaraları ile de gübre alabilecek. KAYIT DIŞI BİTECEK
GTS
sayesinde her bir gübre tohumu takip altına alınacak. Tarım sektörü için büyük bir sorun oluşturan ve 2 milyar TL'yi bulan kayıt dışı gübre de bitecek. Çiftçiler GTS'nin cep telefonlarına indirilebilen uygulaması sayesinde gübreyle ilgili yapması gerekenleri kolayca takip edebilecek. Ani hava muhalefeti yaşanmadan 1-2 gün önce çiftçiler telefonlarına gönderilecek mesajlarla gübre atmamaları için uyarılacak. Planlı gübre kullanımından dolayı hem tarım arazileri verimli olacak hem de çiftçi fazla gübre atmayacak.