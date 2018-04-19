Altın Fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek Altın bugün ne kadar oldu? 19 Nisan güncel altın fiyatları

Altın fiyatları konusunda detaylı bilgilendirme için arama motoru Google üzerinden araştırmalara devam eden altın konusuna ilgili bireyler çeyrek altın fiyatını ve gram altın fiyatını özellikle merak ediyor. Özellikle geçen hafta altın fiyatlarında yaşanan büyük artış bir anda birikimcileri şaşırtmıştı yeni haftanın başlangıcından itibaren altın fiyatları normale dönmeye başladı. Çeyrek altın fiyatları, gram altın fiyatı, Cumhuriyet altını, külçe altın fiyatları burada!

Toplumun ortak alışkanlıkları, hafızası, örf ve adetleri o toplumun kültürünü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altının yeri oldukça farklıdır. Düğünlerde ve törenlerde sosyal dayanışmayı ve yardımlaşmayı sağlamak amacıyla altın hediye olarak takdim edilir. Karşılıklı alış veriş şeklinde dönen bu altın takısı zinciri sosyal bütünlüğe de katkı sağlar. Vatandaşlar tarafından altın fiyatları araştırmalarının yapılmasının bir sebebi de aslında budur.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? (19 NİSAN)

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın fiyatı da vatandaşlar tarafından araştırılan altın türleri arasında yer alıyor. Gram altın, çeyrek altınla birlike en çok talep gösterilen altın çeşitleri arasında... Gram altın 19 Nisan Perşembe günü 175,06 TL'den alınırken 175,10 TL'den satılıyor. Gram altın fiyatının artış oranı düne göre %0.67.