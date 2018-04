Kadınlar kalkınmanın öznesi haline gelmeli

ŞİKâYET

Dünyanın geleceğine yön verecek temel dinamiklerden birinin kadınların toplumsal ve iş hayatına katılımı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın eşi Emine Erdoğan, kadınların çalışma hayatında mağdur olmayacağı şartların tesis edilmesinin önemli bir hedef olduğunu söyledi. Birleşmiş Markalar Derneği ( BMD ) tarafından düzenlenen "Perakendede Kadının Gücü" etkinliğine onur konuğu olarak katılan Erdoğan, şu an yüzde 33.6 olan kadının işgücüne katılım oranının, 2023'te yüzde 41'e çıkarılacağını ifade etti."Kadınlarımızı sadece istihdam edilen değil işveren konumunda görmek hepimizin ortak arzusu" diyen Emine Erdoğan, yüzde 7.8 olan kadın işveren oranını artırmak için çok yönlü çabalar gerektiğine dikkat çekti. Erdoğan, rol modeller ve başarı hikâyelerinin, girişimcilik ve başarı potansiyeline sahip kadınları cesaretlendireceğini kaydetti. Eğitimde kız çocuklarını önceleyen kampanyalar sayesinde temel eğitimde kız öğrenci oranının erkeklerle eşit seviyeye geldiğini dile getiren Erdoğan, "Çok şükür ki binlerce kızımızı, çocuk yaşta evlilikten, tarım işçisi olmaktan kurtardık. Kamu kurumlarında kadın çalışan oranı yüzde 37'lere geldi. Bunlar elbette yeterli değil. Asıl olan sürdürülebilir kalkınma hedeflerimiz içinde kadınları kalkınmanın sadece destekçisi değil öznesi haline getirmek" ifadelerini kullandı.Devletin kadınların sosyal hayata dahil edilmesi konusunda son 15 yıldır olanca gücüyle çalıştığına vurgu yapan Emine Erdoğan, ayrıca, kadın dostu olmayan yapılanmalarla mücadele etmek gerektiğinin de önemine dikkat çekti. Aydınlık bir Türkiye 'nin çevre ve yerkürenin de umudu olduğuna dikkat çeken Erdoğan, " Afrika 'da analarının kurumuş göğsünden süt emen çocuklar için daha çok enerjiye ihtiyacımız var. Dünyada milli gelire oranla en çok insani yardım yapan dünyanın en cömert ülkesiyiz" dedi.Çalışmave Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu BMD Başkanı Sinan Öncel 'in, "Kur yüzünden AVM 'lere 3 milyar lira fazladan kira ödedik. Bu rakamla 10 bin mağaza açabilir ya da 5 bin lira maaş alan 54 bin çalışanın 1 yıllık maaşını karşılayabilirdik" sözlerine karşılık 'destek' sözü verdi. Sarıeroğlu, "AVM'lerle ilgili BMD Başkanı Sinan Öncel'in uyarılarını not aldım. Gümrük ve Ticaret Bakanımıza tekrar ileteceğim. Bu sorunun çözümüne katkı sağlayacak olmak benim için önemli" dedi. Sarıeroğlu ayrıca, 2002'de 4 bin 543 kadın işe yerleştirilirken, bu yıl rakamı 356 bin 402'ye çıkardıklarını söyledi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ise Türkiye'nin marka ekonomisinde de belirgin bir hamle yapması gerektiğini söyledi.