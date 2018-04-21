THY’den biletlere seçim düzenlemesi

Türk
Hava Yolları (THY
), 24 Haziran'da yapılacak seçim
lerden dolayı Türk vatandaşı yolcuların oy kullanma süreçlerini kolaylaştırmak için bilet değişikliği konusunda bazı düzenlemeler yaptı. THY'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 19 Nisan ve öncesinde düzenlenmiş biletler için "18 Haziran-1 Temmuz Türkiye çıkışlı ve varışlı tüm THY ve AnadoluJet
seferlerine kayıtlı yolcular için 15 Mayıs'a kadar işlem yaptırmaları kaydıyla şu işlemlerin yapılacağı kaydedildi: "Yeni rezervasyonun, 31 Mart 2019'a kadar düzenlenecek herhangi bir THY veya AnadoluJet uçuşuna yapılması durumunda, uçuştaki müsaitlik durumu dikkate alınarak, değişiklikler ücretsiz gerçekleştirilecektir. Parkur değişiklikleri ve iade talepleri mevcut ücret kuralları doğrultusunda düzenlenecektir. Biletin geçerlilik süresi, herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın, 01.08.2018'e kadar uzatılacaktır."