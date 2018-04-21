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’den biletlere düzenlemesi

Giriş Tarihi: 21.4.2018
THY’den biletlere seçim düzenlemesi
Türk Hava Yolları (), 24 Haziran'da yapılacak lerden dolayı Türk vatandaşı yolcuların oy kullanma süreçlerini kolaylaştırmak için bilet değişikliği konusunda bazı düzenlemeler yaptı. THY'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 19 Nisan ve öncesinde düzenlenmiş biletler için "18 Haziran-1 Temmuz Türkiye çıkışlı ve varışlı tüm THY ve seferlerine kayıtlı yolcular için 15 Mayıs'a kadar işlem yaptırmaları kaydıyla şu işlemlerin yapılacağı kaydedildi: "Yeni rezervasyonun, 31 Mart 2019'a kadar düzenlenecek herhangi bir THY veya AnadoluJet uçuşuna yapılması durumunda, uçuştaki müsaitlik durumu dikkate alınarak, değişiklikler ücretsiz gerçekleştirilecektir. Parkur değişiklikleri ve iade talepleri mevcut ücret kuralları doğrultusunda düzenlenecektir. Biletin geçerlilik süresi, herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın, 01.08.2018'e kadar uzatılacaktır."
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THY’den biletlere seçim düzenlemesi
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