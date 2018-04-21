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kabuğunda o yoksa yapmanız gereken!

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 21.4.2018 13:13 Güncelleme Tarihi: 21.4.2018 13:15
Yumurtanın kabuğunda o yoksa yapmanız gereken!

Yumurta kabuğuna, "organik", "gezen tavuk" gibi yetiştirme metodlarının kodlarıyla damgalanması uygulamasından memnun olan üreticiler, böylelikle tüketicilerin aldatılmasının önüne geçildiğini belirtti.

''ÖNCEDEN TALEP ETMİŞTİK''

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Genel Sekreteri Hüseyin Sungur, yetiştirme metodu kodunun işletme ve kümes numarasıyla yumurta kabuğuna damgalanması zorunluluğunu üreticiler olarak önceden talep ettiklerini söyledi.

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Yumurtanın kabuğunda o yoksa yapmanız gereken!
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