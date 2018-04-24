Konut kredilerine müdahale sinyali

Konut sektöründe talebi baskılayan unsurlardan biri olan yüksek konut kredisi faizlerine karşı adımlar geliyor. Açıklamayı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut yaptı. TRT'de katıldığı programda konuşan Bulut, konut kredilerinde adım atılacağını söyledi. Bulut, konut kredisi faizlerinin yakında yüzde 1'in altına gelebileceğini belirtti.

Konut kredisi faiz oranları son bir yıldır yükseliş eğilimini sürdürürken, mart sonu itibarıyla konut kredisi faizi aylık yüzde 1,23 ile son 8,5 yılın zirvesini gördü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla gerileyen konut kredi faizleri dört ayın ardından tekrar yüzde 1'in üzerine çıktı. Son bir yılda gelişmiş ülke merkez bankaları sıkı para politikası uygularken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da enflasyonla mücadele çerçevesinde sıkı para politikası duruşunu sürdürdü. Hem merkez bankalarının sıkı duruşu hem de mevduat faizlerindeki artış, konut kredi faizleri başta olmak üzere diğer kredi faizleri de yükseliş eğilimi içine girdi.

Konut kredi faiz oranı mart sonu itibarıyla yüzde 1,23 ile Ağustos 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, yıllık konut kredi faizi oranı yüzde 14,79 oldu. Konut kredi faiz oranı geçen yılın mart sonunda yüzde 11,06 düzeyinde bulunuyordu.