Son dakika: Turizmde önemli artış! Ukraynalı turistler 'Türkiye' diyor...

EN FAZLA TERCİH ETTİKLERİ ÜLKE TÜRKİYE

Ukraynalıların 1 milyon 284 bin kişiyle tatil turizmi için en fazla tercih ettiği ülke Türkiye olurken, geçen yıl Türkiye'den Ukrayna'ya giden turist sayısı 270 bin kişi gibi önemli bir düzeye ulaştı. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Türkiye'ye en fazla turist gönderen ülkeler arasında yer alan Ukrayna turizm pazarını inceledi. Bu pazara ilişkin öngörü ve beklentilere yer verilen TÜROB raporunda, Ukrayna'dan ülkemize gelen turist sayısının istikrarlı bir şekilde arttığına işaret edilerek, "Ukrayna'da en popüler yurt dışı destinasyonu Türkiye" denildi.