150 milyon $'lık 'Dijital Kale'

Kurumsal teknoloji alanında 2005'ten bu yana faaliyet gösteren NGN Grubu, Türkiye Yatırım Ajansı'nın projenin fikir aşamasından, tamamlanmasına kadar büyük katkı yaptığı İstanbul Tuzla'da yer alan "Star of Bosphorus" veri merkezi yatırımınının açılışını yaptı. "Dijital kale
" sloganıyla tanıtılan merkez, şirketlere bulut, güvenlik, uygulama yönetimi, felaket kurtarma, yedekleme, veri depolama, barındırma başta olmak üzere birçok alanda uluslararası standartlarda hizmet sağlayacak. İsviçre merkezli ADM Ventures Grubu'nun yönettiği NGN firması, 'Star of Bosphorus' yatırımını tanıttı. STRATEJİK YATIRIM
Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (Türkiye Yatırım Ajansı) Arda Ermut, etkinlikte yaptığı konuşmada, veri gibi oldukça önemli ve hassas bir alanda yatırım yapan NGN Grubu'nun Türkiye için stratejik bir yatırıma imza attığını söyledi.
Ermut, "Veri merkezi yatırımı, bilgi güvenliğinin ve bilginin korunmasının çok önemli olduğu bu dönemde, finans sektörü başta olmak üzere diğer birçok sektör için büyük önem arz ediyor" dedi. Teknoloji alanında Türkiye'ye çok değerli bir yatırım kazandırmanın gururunu yaşadıklarını anlatan NGN Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su İnanç Erol, "Ülkemize değer katmayı, istihdama katkıda bulunmayı, yatırım yapmayı ve yatırım yapılmasına olanak sağlamayı ilke edinmiş bir şirket olarak çok önemli bir adım attık" dedi.
Veri merkezini 150 milyon dolar düzeyinde bir yatırımla hayata geçirdiklerini anlatan Erol, şöyle devam etti: "Hedefimiz ülkemize salt bir veri merkezi tesisi sunmaktan çok daha ileride. Burası sektörümüz için yeni standartlar belirleyecek." FİZİKSEL BİRÇOK RİSKTEN UZAK
Teknoloji iş ortağı Rus CROC olan NGN Grubu, başta bankacılık, finans, üretim, telekomünikasyon, perakende ve kamu olmak üzere birçok sektöre, kurduğu Star of Bosphorus ile yeni standartlar getirecek. Her koşulda yüksek güvenlikli kesintisiz hizmet sağlamayı hedefleyen Star of Bosphorus, Türkiye'de Uptime Enstitüsü Tier III sertifikasına sahip ilk operatör bağımsız ticari veri merkezi olarak dikkat çekiyor. 16 MW toplam gücü ve 5 bin m2'lik beyaz alanda 2 binin üzerinde standart kabinetin işletimini gerçekleştiriyor. Yatırımın lokasyonu (Tuzla) kolay ulaşım, kesintisiz güç temini ve risklere uzaklık gibi önemli konum kriterleri dikkate alınarak seçildi. İstanbul Tepeören Elektrik Dağıtım Santrali'ne komşu olmasıyla fiziksel birçok riskten de uzak.