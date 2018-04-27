Yaani.com.tr web’de yayına başladı

BU zamana kadar mobil uygulama olarak kullanılabilen Turkcell
'in hayata geçirdiği yerli arama motoru Yaani
'ye artık web ve mobil tarayıcılar ile "yaani.com.tr" adresinden ulaşılabilecek. Geçen yıl ekim ayında kullanıma sunulan ve ilk 9 günde 1 milyon indirilme sayısını aşarak bir rekora imza atan Yaani'de bugüne kadar 125 milyondan fazla kez arama yapılırken, toplam indirilme sayısı ise 4.5 milyona yaklaştı. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz, arama motoruna sahip olmanın Türkiye
'yi sayılı ülkeler arasına soktuğunu belirtti.