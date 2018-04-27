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.com.tr web’de yayına başladı

Giriş Tarihi: 27.4.2018
Yaani.com.tr web’de yayına başladı
BU zamana kadar mobil uygulama olarak kullanılabilen 'in hayata geçirdiği yerli arama motoru 'ye artık web ve mobil tarayıcılar ile "yaani.com.tr" adresinden ulaşılabilecek. Geçen yıl ekim ayında kullanıma sunulan ve ilk 9 günde 1 milyon indirilme sayısını aşarak bir rekora imza atan Yaani'de bugüne kadar 125 milyondan fazla kez arama yapılırken, toplam indirilme sayısı ise 4.5 milyona yaklaştı. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz, arama motoruna sahip olmanın 'yi sayılı ülkeler arasına soktuğunu belirtti.
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Yaani.com.tr web’de yayına başladı
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