Yıldızlı projelerde sağlık teknolojileri öne çıktı

Yıldızlı Projeler Yarışması'18'in final günü birbirinden yetenekli girişimler sahneye çıktı. Yıldız Teknik Üniversitesi
Davutpaşa Kongre Merkezi'nde gerçekleşen Yıldızlı Projeler Ödül Töreni'nde birbirinden değerli projeler uzman jüri üyelerine sunumlarını yapma fırsatı buldu. Yarışmada sağlık teknolojilerine yönelik başarılı girişimler dikkat çekti.
Yenilikçi fikirleri ve projelerin katıldığı etkinlikte Akademisyen Kategorisi birincisi Erhan Akdoğan FizyoTerabot/W1 üst uzuvların rehabilitasyonuna yönelik terapatik egzersiz robotuyla jüri üyelerinin dikkatini çekmeyi başardı.
Acil hasta transferinde hastayı darbelerden korumaya ve konforunu artırmaya yönelik ambulans içi pasif ve aktif süspansiyon sistemleri tasarımı projesiyle Mehmet Hakan Demir
ikinciliği elde etti. Start-Up Kategorisi'nde birinciliği ise Duygu Yılmaz zeytin çekirdeği atığından antimikrobiyal ve doğada kısa sürede kaybolan çevreci biyoplastik üretimi yöntemiyle kazandı. Öğrenci Kategorisi'nde Alpay Sabuncuoğlu Interactive Experiments projesiyle birinciliği elde etti.