Altın fiyatları ne kadar oldu? 30 Nisan güncel çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları konusunda araştırmalarını sürdüren vatandaşlarımıza hergün olduğu gibi bugün de doğru bilgileri vermeye devam ediyoruz. Güncel altın fiyatları konusunda en birincil detaylar, yatırım ve birikim tahminleri, uzman yorumları sabah.com.tr'de. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, külçe altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Toplumsal dayanışmanın yansımaları arasında gösterilen adetlerden biri de düğünlerde yeni evlenen çiftlere armağan olarak altın takmaktır. Çeyrek altın düğünlerde en çok takılan takılar arasında yer almaktadır. Altın alışverişi aile içi, sosyal çevre ve sosyal dayanışma açısından oldukça önemlidir. Karşılıklı olması da birlikteliği arttırır. İşte en güncel altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın, çeyrek altından sonra en çok tercih edilen altın türleri arasında yer almaktadır. Gram altın haftanın ilk iş günü olan 30 Nisan Pazartesi günü 171,60 TL'den alınırken 171,62 TL'den satılıyor.