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ne kadar oldu? 30 Nisan güncel fiyatları

Bireylerin hemen hemen her gün aynı hassasiyetle araştırdığı konuların başında yer alıyor. Nisan ayının son günü olan 30 Nisan Pazartesi altın fiyatları ne kadar? Kültürü oluşturan detaylar toplumsal alışkanlıklar ve ortak hafızadır. Bizim kültürümüzde de altının oldukça büyük bir önemi vardır. Bununla birlikte fiyatı ve fiyatı da vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer almaktadır. Haftanın ilk iş günü olan 30 Nisan Pazartesi güncel altın fiyatları ne kadar?

Giriş Tarihi: 30.4.2018 10:05 Güncelleme Tarihi: 30.4.2018 10:07
Altın fiyatları ne kadar oldu? 30 Nisan güncel çeyrek altın fiyatları

konusunda araştırmalarını sürdüren vatandaşlarımıza hergün olduğu gibi bugün de doğru bilgileri vermeye devam ediyoruz. Güncel altın fiyatları konusunda en birincil detaylar, yatırım ve birikim tahminleri, uzman yorumları sabah.com.tr'de. , , yarım altın, , külçe altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Toplumsal dayanışmanın yansımaları arasında gösterilen adetlerden biri de düğünlerde yeni evlenen çiftlere armağan olarak altın takmaktır. Çeyrek altın düğünlerde en çok takılan takılar arasında yer almaktadır. Altın alışverişi aile içi, sosyal çevre ve sosyal dayanışma açısından oldukça önemlidir. Karşılıklı olması da birlikteliği arttırır. İşte en güncel altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın, çeyrek altından sonra en çok tercih edilen altın türleri arasında yer almaktadır. Gram altın haftanın ilk iş günü olan 30 Nisan Pazartesi günü 171,60 TL'den alınırken 171,62 TL'den satılıyor.

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Altın fiyatları ne kadar oldu? 30 Nisan güncel çeyrek altın fiyatları
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