Boydak kardeşlere 105 yıl ceza

FETULLAHÇI
Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel Devlet
Yapılanması (PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan Boydak Holding
eski CEO'su Memduh Boydak
'ın 'Silahlı Terör Örgütü Yöneticiliği'nden cezalandırılmasını isteyen savcı, Hacı Boydak
dahil aileden 7 kişi için ise 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan toplamda 105 yıl hapis cezası talep etti. Kayseri
'de yürütülen (FETÖ/ PDY) davasında Cumhuriyet Savcısı Memduh Boydak, Hacı Boydak, Mustafa Boydak
, İlyas Boydak, Erol Boydak, Bekir Boydak, Şükrü Boydak ve ailenin damadı Murat Bozdağ hakkında mütalaasını verdi. HİSSELERE MÜSADERE
Cumhuriyet Savcısı Boydak Holding eski CEO'su Memduh Boydak hakkında 'Silahlı Terör Örgütü Yöneticiliği' suçundan 15 yıl ile 22.5 yıl arasında hapis cezası talep ederken, Hacı Boydak, Mustafa Boydak, İlyas Boydak, Erol Boydak, Bekir Boydak, Şükrü Boydak ve Murat Bozdağ'ın ise 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' 6 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Sanık Halit Bayhan'ın ise delil yetersizliğinden beraatine hükmedilmesini istedi. Cumhuriyet Savcısı ayrıca, zanlıların Boydak Holding ve bağlı şirketlerdeki hisselerinin de müsadere edilmesini (bir şeyin mülkiyetinin devlete geçmesiyle sonuçlanan yatırım) talep etti.