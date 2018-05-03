Altın fiyatları ne kadar oldu? 3 Mayıs Çeyrek altın fiyatları burada...

Hem yatırım hem de birikim için tercih edilen ilk nesne ülkemizde altındır. Dolar ve Euro baz alındığında yastıkaltı altınları denilen çeyrek altınlar en çok tercih edilen altın çeşididir. Haftanın sonuna yaklaştıkça konuyla ilgili yapılan araştırmalar da artıyor. 3 Mayıs altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar oldu? Aynı zamanda haberimizin içinde gram altın fiyatları, yarım altın fiyatları, tam altın fiyatları, Cumhuriyet altını fiyatları hakkında kafanızdaki soru işaretlerine yanıt bulabilirsiniz.

Bir toplumun kültürü; o toplumun ortak hafızası ve alışkanlıklarıdır. Bizim kültürümüzde de altın oldukça değerlidir. Bununla birlikte düğünlerde altın alışverişi de toplumsal dayanışmayı destekler. Aile içinde, akrabalar arasında ve arkadaşlar içerisinde bu denli yardımlaşmalar altınla nesneye dökülür. Hem uzman yorumlarını hem de güncel altın fiyatları hakkındaki son gelişmeleri haberimizde bulabilirsiniz.

3 MAYIS ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Çeyrek altınla birlikte en çok tercih edilen altın türü olan gram altın bugün 175,44 TL'den alınırken, 175,52 TL'den satılıyor. Gram altın düne göre %0.12 değer kazandı.