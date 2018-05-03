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ı ne kadar oldu? 3 Mayıs fiyatları burada...

ı bugün ne kadar oldu? Vatandaşların altın fiyatları konusunda araştırmaları devam ediyor. Havaların güzelleşmesiyle düğün sezonu da açıldı. Düğün, nişan gibi törenlerde karşılıklı altın alışverişi yapılması da "altın fiyatları ne kadar?" sorusunun sıkça sorulmasına neden oluyor. fiyatı ne kadar oldu?

Giriş Tarihi: 3.5.2018 09:30 Güncelleme Tarihi: 3.5.2018 09:34
Altın fiyatları ne kadar oldu? 3 Mayıs Çeyrek altın fiyatları burada...

Hem yatırım hem de birikim için tercih edilen ilk nesne ülkemizde altındır. Dolar ve Euro baz alındığında yastıkaltı altınları denilen lar en çok tercih edilen altın çeşididir. Haftanın sonuna yaklaştıkça konuyla ilgili yapılan araştırmalar da artıyor. 3 Mayıs ı ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar oldu? Aynı zamanda haberimizin içinde fiyatları, fiyatları, fiyatları, Cumhuriyet altını fiyatları hakkında kafanızdaki soru işaretlerine yanıt bulabilirsiniz.

Bir toplumun kültürü; o toplumun ortak hafızası ve alışkanlıklarıdır. Bizim kültürümüzde de altın oldukça değerlidir. Bununla birlikte düğünlerde altın alışverişi de toplumsal dayanışmayı destekler. Aile içinde, akrabalar arasında ve arkadaşlar içerisinde bu denli yardımlaşmalar altınla nesneye dökülür. Hem uzman yorumlarını hem de güncel altın fiyatları hakkındaki son gelişmeleri haberimizde bulabilirsiniz.

3 MAYIS ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Çeyrek altınla birlikte en çok tercih edilen altın türü olan gram altın bugün 175,44 TL'den alınırken, 175,52 TL'den satılıyor. Gram altın düne göre %0.12 değer kazandı.

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Altın fiyatları ne kadar oldu? 3 Mayıs Çeyrek altın fiyatları burada...
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