Asya Kaplanı’na çılgın proje daveti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın beraberindeki işadamı heyetiyle yaptığı Güney Kore ziyaretinin merkezinde ekonomi vardı. Türkiye'nin önemli ticaret partnerlerinden bir olan Asya Kaplanı Güney Kore ile imzalanan 4 anlaşmanın yanı sıra 15 milyar dolarlık ticaret hedefi gündeme damga vurdu. Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile görüşmesi öncesinde iki ülke arasındaki ticaret hacminin yeterli olmadığını kaydetti. Erdoğan, Güney Kore'nin Türkiye'de çok sayıda mega projede yer aldığını belirterek, "Bunların sonuncusu dünyanın en uzun asma köprüsü olacak olan Çanakkale 1915 Köprüsü'dür. Burada yer almanız bizleri mutlu etmiştir. Şimdi ise Kanal İstanbul Projemiz var ki, bu projenin içerisinde özellikle Kore'nin yer alması bizler için ayrı bir iftihar vesilesi olacak" dedi.Görüşmelerde Türkiye tarafından öncelik verilen "2023 Vizyonu"nun başarıyla gerçekleştirilmesi için yakın iş birliğinde bulunma hususunda mutabık kalındı. Ayrıca iki ülke arasındaki ulaşım, altyapı, enerji ve savunma sanayi alanları dahil olmak üzere işbirliği projelerini genişletmeye yönelik çabaları sürdürme hususunda anlaşıldı. Şu anda Türkiye ve Güney Kore'nin toplam 132 milyon nüfusa sahip olduğunu anlatan Erdoğan, "Böyle bir nüfus potansiyeline gerçekten bu ticaret hacmi çok düşük. Bu 10-15 milyar dolara niye ulaşmasın? Özellikle de başta savunma sanayi olmak üzere ileri teknoloji alanlarında birlikte yapabileceğimiz çok şey var" dedi.Erdoğan, Türkiye ve Güney Kore arasında 4 anlaşma imzaladıklarını anımsatarak, "İkili ve heyetler arasında görüşmede savunma sanayi ve diğer birçok alanda neler yapabiliriz, bu konuların üzerinde durduk" diye konuştu. 2012'de Stratejik Ortaklık seviyesine yükseltilen ikili görüşmelerin bulunduğuna değinen Erdoğan, hedeflerinin siyasi olduğu kadar ekonomik, ticari, bilimsel, teknolojik, kültürel alanlarda bu ilişkileri daha da güçlendirmek olduğunu kaydetti.Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmeyi hedeflediğini belirten Erdoğan, "Yıllık 7 milyar dolarlık bir ticaret hacmi, bu bizim arzuladığımız potansiyelin çok gerisinde. Onun için Serbest Ticaret Anlaşması'nın bir an önce imzalanmasında çok büyük faydalar var" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkenin önde gelen şirket yöneticileriyle yaptığı görüşmelere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de katıldı. Hyundai Grubu bağlı ortaklıkları aracılığıyla otomotiv, denizcilik, menkul kıymetler, asansör, lojistik, eğitim ve yatırım yönetimi alanında faaliyet gösteriyor. 80.7 milyar dolar gelire sahip Hyundai Otomotiv Grubu'nun Türkiye'de de yatırımları bulunuyor.Güney Kore'nin en büyük üçüncü holdingi. 126 şirketi bünyesinde barındıran grubun dünya geneline yayılmış 113 merkezinde 30 binin üzerinde çalışanı bulunuyor. 72.07 milyar dolarlık ciroya sahip grubun piyasa değeri ise 14.7 milyar dolar olarak açıklandı.38.2 milyar dolarlık marka değerine sahip olan Samsung Elektronik'in piyasa değeri 254.3 milyar dolar. Teknoloji devinin 93 bin 200 çalışanı var.Limak Holding Yönetim Kurulu BaşkanıÖtedenberi Güney Kore ile yatırım ilişkilerimiz var. Mega projelerde iki ortağımız da Güney Koreli. Her ikisi ile de kapsamlı görüşmeler yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, yeni işbirliklerine doğru ilerliyoruz. Kanal İstanbul projesinde kendilerine gösterdiğimiz önceliği çok iyi karşıladılar. Biz de bu dünyanın en büyük projesinde yer almalarından memnun olacağımızı ilettik. Ziyaret sırasında Güney Kore ile olan ekonomik ilişkilerimizin lig atlayacağını gördüm.Yapı Merkezi İnşaat Yönetim Kurulu BaşkanıGüneyKore saygın firmaları öteden beri bizimle iş yapıyordu. Avrasya Tüneli, Çanakkale Köprüsü ve diğerleri… Buradaki görüşmelerimizde Türk firmalarına küresel ortaklık önerileri geliyor. İki ülke ortak iş yapabiliyorsa, bu işbirlikteliğini neden dünyanın diğer coğrafyalarında tekrar etmesin… Misal Afrika gibi yeni zenginlik alanlarında yığınca proje var. Güney Koreli dostlar, bize 'gelin Afrika'nın mega projelerini alalım' dediler. Bu önerilere sıcak baktığımızı kendilerine ilettik.Heyetlerarası görüşmenin ardından iki ülke arasında 4 anlaşma imzalandı. YÖK ile Kore Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı arasında yükseköğretim alanında işbirliğine yönelik mutabakat zaptı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Kore Cumhuriyeti Bilim ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanlığı arasında bilgi ve iletişim teknolojileri, uydu ve uzay teknolojileri alanlarında Ar-Ge faaliyetlerinde işbirliğine dair mutabakat zaptı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kore Cumhuriyeti Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığı arasında sanayi işbirliği mutabakat zaptı, Sağlık Bakanlığı ile Kore Cumhuriyeti Sağlık ve Refah Bakanlığı arasında sağlık ve tıp bilimleri alanlarında işbirliğine dair mutabakat zaptı imzalandı. İki lider, Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması'nda değişiklikler yapılması ve Deniz Taşımacılığı Anlaşması'nın bir an önce imzalanması üzerinde mutabık kaldılar. Erdoğan ve Moon, ulaşım, altyapı, enerji ve savunma sanayii alanları dâhil olmak üzere işbirliği projelerini genişletmeye yönelik çabalarını sürdürmek, bilim, teknoloji ve Ar-Ge alanlarında ikili işbirliği, bu alanlarda iki ülke arasındaki uzman değişiminin artırılması konularında mutabık kaldı.