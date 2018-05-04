‘Mesa Orman’ı ikiye katlayacak

Gayrimenkul sektöründe 50 yıldır faaliyet gösteren Mesa, İstanbul Beykoz
'da orman ve göl manzaralı hayata geçirdiği Mesa Orman
projesini satışa çıkardı. Butik tarzda inşa edilen proje 219 konuttan oluşuyor. 1.5 milyon metrekarelik İstanbul
Kent Ormanı'na komşu olan proje, 20 bin metrekare arazi üzerinde hayata geçiyor. Mesa Orman'da 2+1, 3+1, 3.5+1, 4+1, 5.5+1 ve 6+1 tipindeki dairelerin fiyat aralığı 1 milyon 314 bin TL ile 4 milyon 416 bin TL arasında değişiyor. 615 MİLYON LİRALIK CIRO
Mesa Yönetim Kurulu Üyesi Mert Boysanoğlu, aile yaşantısına uygun şekilde inşa edilen projede büyüklükleri 125 ila 300 metrekare arasında değişen 3+1 ve 4+1 tipindeki dairelere daha çok yer verildiğini söyledi. Projenin 190 milyon TL yatırım bedelinin olduğunu söyleyen Boysanoğlu Mayıs 2020'de tamamlanması öngörülen projeden 615 milyon TL hasılat beklediklerini dile getirdi. 2'NCİ ETABI DA YAPACAĞIZ
Projeyi Yüksel Holding'e ait arazinin üzerinde geliştirdiklerini belirten Boysanoğlu, "Mesa Orman'ı Yüksel Holding ile hasılat paylaşımı modeliyle geliştiriyoruz. Şirketin bu araziye komşu başka bir arazisi daha var. Orası için de görüşüyoruz. Muhtemelen 6 ay içinde netleşir. Orada Mesa Orman projesinin ikinci etabını inşa etmeyi planlıyoruz" diye konuştu. 'TEŞVİKLER KALICI OLMALI'
Gayrımenkul
sektörünün ekonominin lokomotifi olduğunu söyleyen Mesa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu, KDV oranlarının sabit olması gerektiğini söyledi. Erhan Boysanoğlu, "Orta Avrupa ülkelerinde genelde KDV oranı yüzde 8 oranında sabit tutuluyor. Bizde de sabit KDV oranı sektöre nefes aldırır. Tapu harçlarında da indirim bekliyoruz. Konut alımlarında da özel bir faiz oranı olmalı. Ancak bu teşvikler dönemlik değil kalıcı olmalı" açıklamasında bulundu.