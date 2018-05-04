Yoğuşmalıda üçte bir tasarruf

Türkiye
'de nisan ayında yürürlüğe giren Enerji
Verimliliği Direktifi (ErP
) kapsamında artık sadece yoğuşmalı ürünler tüketicilerin kullanımına sunulacak. Yönetmeliğin enerji etkinliğini iyileştirmeyi ve çevreyi korumayı hedeflediğini vurgulayan EMAS Makina Sanayi
Genel Müdürü Mehmet Özokumuşoğlu
, "Yüksek verimlilik sağlayan yoğuşmalı cihazlar, yakıt tüketiminde yüzde 30'a varan tasarruf sağlıyor. Böylece doğalgaz tüketimi ve faturası azalırken, ülke ekonomisine de önemli katkı sağlanacak. 30 yılı aşkın süredir ısıtma sistemleri sektöründe faaliyet gösteren bir şirket olarak, mevcut ürünlerimizin yanı sıra yeni ürünlerimiz ve satış ve satış sonrası hizmet kanallarımızla bu geçişi başarılı bir şekilde tamamlayacağız" dedi. Avrupa Birliği uyum yasaları ve düzenlemelerinin bir parçası olan ErP yönetmeliği, yüksek verimli ve atık gaz oranı daha düşük olan yoğuşmalı kombilerin üretilip satılmasını kapsarken, yüksek oranda enerji tüketen tüm ürünlerin kademeli olarak piyasadan kaldırılması amaçlanıyor. Konvansiyonel kombilerin ithalat ve üretimine yasak getiren düzenlemenin mevcut kombileri etkilemeyeceğini vurgulayan Özokumuşoğlu, "Halihazırda kullanılan konvansiyonel kombiler ile ilgili bir değişiklik söz konusu olmadığından, tüketiciler kombilerini değiştirmek zorunda değil. Mevcut cihazlar tüketim ömrü bitene kadar kullanılabilir" açıklamasını yaptı. VERİME DE BAKILMALI
Yönetmeliğe uygun yoğuşmalı cihazların yakıt tüketiminde yüzde 30'a varan tasarruf sağladığını hatırlatan Özokumuşoğlu, "Kombi seçerken evin ısıtma ve kullanım suyu ihtiyacının yanında, verime de bakılmalı. Satın alınacak kombinin yedek parçalarının uygun fiyatlı olması ve servis ağının yaygın olması da çok önemli. Diğer önemli konu ise bina ve izolasyon kalitesi" dedi. Ar-Ge çalışmalarını da yoğun şekilde sürdürdüklerini belirten Özokumuşoğlu, "Önümüzdeki dönemde de tüketicilerimize konfor ve tasarruf sağlayan teknolojik ürünler geliştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu. GÜVENLİ YANMA TEKNOLOJİSİ YERLİ ÜRETİMLE GERÇEKLEŞTİ
2016'da E.C.A. olarak piyasaya yönetmeliğe uygun tam yoğuşmalı premix kombiyi sunduklarını vurgulayan Özokumuşoğlu, "Güvenli Yanma Teknolojisini (SCOT) Türkiye'de ilk kez yerli üretimle gerçekleştirdik. 2017'de enerji yönetmeliğine uygun, Proteus Premix kombimizi müşterilerimizin beğenisine sunduk. Bu yıl da en yeni ürünümüz olan Plustech kombimizi ilk kez Sodex Fuarı
'nda lanse ettik. Plustech kombi, yüzde 102.5 enerji verimi ve yüzde 35 modülasyon oranı ile tasarruf sağlayan bir ürün" dedi.