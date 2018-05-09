618 bin yaşlının yüzü maaş zammıyla gülecek

BUGÜN NELER OLDU

Hükümetin yaşlılık aylıklarının iki kat artırılmasına yönelik düzenlemesi, 65 yaş üstündeki muhtaç, güçsüz ve kimsesiz durumdaki 618 bin 162 vatandaşın yüzünü güldürecek.Uygulama çerçevesinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca yaşlılara üç ayda bir yapılan maaş ödemeleri toplam 797 liradan bin 500 liraya yükselecek. 2017 yılı sonu itibarıyla yaşlılara yapılan toplam ödeme miktarı 1 milyar 766 milyon 300 bin liraya ulaştı.65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşlarına verilen aylık desteğinden yararlanmak için vatandaşların ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na başvuruda bulunması gerekiyor.