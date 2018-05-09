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'nden 5 başlık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Külliye'de toplanan "" sona erdi. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın da katılımıyla yapılan zirvede piyasalar, ve döviz dahil ekonomideki son gelişmeler değerlendirildi. Gerçekleştirilen toplantının ardından ekonomide yol haritası belli oldu

Giriş Tarihi: 9.5.2018 20:35 Güncelleme Tarihi: 9.5.2018 21:05
Ekonomi Zirvesi'nden 5 başlık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan "Ekonomi Değerlendirme Toplantısı"nın ardından yapılan açıklamada, 'nin büyüme esaslı ekonomi politikalarıyla yoluna devam edeceği belirtilerek, "Ülkemiz ekonomisinin en önemli çıpalarından olan mali disiplinden asla taviz verilmeyecektir." ifadesi kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen "Ekonomi Değerlendirme Toplantısı"na ilişkin açıklama yapıldı.

Toplantıda hükümetin, ve maliye politikaları konusundaki hedeflerine ulaşma kararlılığının teyit edildiği belirtilen açıklamada, "Bu çerçevede, ülkemiz ekonomisinin en önemli çıpalarından olan mali disiplinden asla taviz verilmeyecektir. Harcamalarda ortaya çıkan artışları telafi edecek önlemler hayata geçirilmektedir." ifadelerine yer verildi.

piyasalar
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Ekonomi Zirvesi'nden 5 başlık
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