Ekonomi Zirvesi'nden 5 başlık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan "Ekonomi Değerlendirme Toplantısı"nın ardından yapılan açıklamada, Türkiye'nin büyüme esaslı ekonomi politikalarıyla yoluna devam edeceği belirtilerek, "Ülkemiz ekonomisinin en önemli çıpalarından olan mali disiplinden asla taviz verilmeyecektir." ifadesi kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen "Ekonomi Değerlendirme Toplantısı"na ilişkin açıklama yapıldı.

Toplantıda hükümetin, para ve maliye politikaları konusundaki hedeflerine ulaşma kararlılığının teyit edildiği belirtilen açıklamada, "Bu çerçevede, ülkemiz ekonomisinin en önemli çıpalarından olan mali disiplinden asla taviz verilmeyecektir. Harcamalarda ortaya çıkan artışları telafi edecek önlemler hayata geçirilmektedir." ifadelerine yer verildi.