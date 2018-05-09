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’ten daha iyi fotoğraf

Giriş Tarihi: 9.5.2018
Google Earth’ten daha iyi fotoğraf
Haluk Bayraktar, Bilişim tarafından geliştirilen ve Silahlı Kuvvetler'de kullanılan coğrafi analiz sistemine yönelik çalışmalara ilişkin de bilgiler verdi. Bayraktar, üç boyutlu sanal kürenin tüm yazılım bileşenleri ve en temel yapı taşlarıyla tamamen milli olarak geliştirildiğini vurguladı. Geniş alan haritalama, fotoğraflama sistemi çözümü geliştirdiklerini söyleyen Bayraktar, "Dizili halde elektro optik kameraların yer aldığı özgün bir kamera podu geliştirdik. Bu 'ün 2-2.5 katı daha iyi çözünürlükte fotoğraf ve haritalama olanağı sunuyor" dedi.
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Google Earth’ten daha iyi fotoğraf
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