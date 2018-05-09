Yapılandırmada suiistimale izin vermeyiz

Yapı Kredi CEO'su Gökhan Erün, yeni işinde 100 günü geride bıraktı. Erün'ün ilk işlerinden biri de Yıldız Holding
'in yeniden yapılandırılan kredilerinde lider banka görevi oldu. İyi niyetli yaklaşan herkese kapılarının açık olduğunu dile getiren Erün, "Bu ahlaki bir çöküntüye gidecek olursa buna sektör de BDDK
da izin vermez. Konjonktürü suiistimale izin vermeyiz" dedi.
2018'e hızlı bir başlangıç yaptıklarını belirten Erün, ilk çeyrekte 1 milyar 244 milyon liralık dönem net kârı elde ettiklerini, ekonomiye 289 milyar liralık kaynak sağladıklarını söyledi. Erün, 2020'de 2019 yılı kârı üzerinden tekrar temettü verebilmeyi hedeflediklerini rakamın anlamlı bir tutar olacağını kaydetti.