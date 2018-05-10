Akaryakıtta ‘milli’ indirim: 7 kuruş düştü

Doların 4.378'le tarihi seviyelerini gördüğü petrol
fiyatlarının 77 doları aşarak yukarı yönlü hareketini sürdürdüğü bir ortamda akaryakıt
fiyatlarında indirim haberi geldi. Dün bazı akaryakıt dağıtım şirketleri bayilerine gönderdikleri bildirimde akaryakıt fiyatlarında indirime gittiklerini belirtti. Böylece dün itibarıyla akaryakıtta 5 ila 7 kuruş arasında indirim yapıldı. Vatandaşta memnuniyet yaratan bu adımdan sonra İstanbul'da 6.10 liradan satılan benzin
in fiyatı 6.02'ye kadar inerken motorin ise 5.57 liradan 5.50 liraya kadar düştü. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), akaryakıtta katkılı ürünlerin fiyatlarının eşitlenerek, son indirim için önemli ölçüde imkân sağlandığını belirtti. Dünyada petrol fiyatları İran gerginliğiyle 77 dolara yükselirken EPDK'nın akaryakıtta indirime gitmesini değerlendiren PÜİS Başkanı İmran Okumuş, "Akaryakıtta katkılı ürünlerin fiyatlarında indirime gidilmesine karar verdik. Dünyada petrol üreten ülkelerin rezervlerinde bir değişiklik olmadığı için fiyatların öngörülemeyen hız ve oranda yükselmesini beklemiyoruz. Dolayısıyla aldığımız karar sektörü de mağdur etmeyecek. Bu milli ve yerli duruşun bir göstergesidir" dedi. İNDİRİM SÜRECEK
Akaryakıt istasyonlarının belirli bir süre indirimi sürdüreceklerini ve kendilerinin de bunun takipçisi olacağını dile getiren Başkan Okumuş, "Bu karar piyasanın rahatlaması ve dengelenmesi adına atılmış önemli bir adım oldu" diye konuştu. Benzinin litre fiyatında en son 14 Nisan'da ortalama 16 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 13 Nisan'da 13 kuruş zam
yapılmıştı.