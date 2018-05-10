Yeni nesil teknolojiye yatırım başarıyı katladı

1996'DA
iki kardeş, Kamil ve Mehmet Dönmezoğlu
tarafından kurulan Deda Gıda'nın başarı öyküsü bize, başat sektörlerde yapılan küçük inovasyonların nasıl hızlı sonuç verdiğini gösteriyor. Firma ilk yıllarda, Osmaniye
'de küçük bir işyerinde ürettikleri şekerleme ürünlerinin pazarlamasını yaparken, yaptıkları doğru yatırımlar ve doğru teknoloji kullanımı ile kısa sürede, kendilerine ait olan bin metrekarelik bir alanda üretim yapar hale geldi. Bugün ise Deda Group, Adana
ve Osmaniye'de bulunan üretim tesislerinde 150'den fazla çalışanı ile faaliyet gösteriyor. Gıda alanında geniş ürün yelpazesi ile bugün başta İngiltere ve Almanya olmak üzere Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine ihracat gerçekleştiriyor. Ancak şirketin bir başka örnek noktası daha var. O da klasik sektör yatırımlarında kalmayıp çağın getirdiği yeni nesil sektörlere de yatırım cesareti gösterebilmiş olmalarında gizli. YENİ NESİL SEKTÖRLERE ADIM
Çünkü sadece gıda sektöründeki mevcut konumlarıyla yetinmeyen, girişimci kardeşler, 2010 başlarından bu yana, hem çevre kirliliğiyle ilgili yaratılmış duyarlılık, hem de atıkların tekrar kullanılabilir nesneler haline gelmesinde popüler olan geri dönüşüm sektörüne adım attılar. Deda, bugün, geri dönüşüm sektörünün, ayrıştırma, dönüştürme, geri kazanım 3 aşamasından, işin lokomotif kısmı olan dönüştürme tarafında faaliyet gösteriyor. Kamil ve Mehmet Dönmezoğlu kardeşler bu konuda hayata geçirdikleri teknolojiye ilişkin şu bilgileri veriyor: "Plastik geri dönüşümünde uyguladığımız evreleri şu şekilde özetleyebiliriz. Öncelikle ayrıştırma kısmında çöplerin içindeki plastik torbalar, kapaklar, pet şişeler, kâğıt toplayan çocukların kiloyla sattığı kâğıtlar ve içinde plastik içeren her türlü madde kendi içinde ayrıştırılıyor. Daha sonra yine pet şişeler farklı bir makine, plastik poşetler ve diğer atıklar farklı bir makine yardımıyla ham madde haline getiriliyor. Konu firmamız geri dönüşümün tam da bu kısmına hizmet veriyor. Ayrıştırılan plastiklerin tekrar geri dönüşüme hazır hale getirilmesi ile ilgili ham maddeye dönüşümü. Bundan sonraki aşama ise müşterimizin ürettiği ham maddeleri sattığı diğer firmaların bunları meyve kasası, pet şişe kapağı, poşet ve pet şişe olarak tekrar topluma kazandırması aşaması oluyor. Açıkçası her aşaması ayrı zorlu olan sektörün varlığı gün geçtikçe toplumda daha önemli bir yere sahip oldu. Hem çevre kirliliğinin önüne geçen hem de tasarruf sağlayan konu sektörde faaliyet göstermek ticari olarak var olmanın yanı sıra sosyal sorumluluk anlamında da değerli olduğunu düşünüyoruz."