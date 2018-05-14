Zeytin Dalı Harekatı Hatay'da turizmi canlandırdı

DOLULUK ORANLARI YÜZDE 100'E ULAŞTI

Komşu ülke Suriye'de yaşanan iç karışıklık sebebiyle Hatay'da yaşanan olumsuz olayların Afrin bölgesine yapılan Zeytin Dalı Harekatı sonrası özellikle Suriye-Türkiye sınırlarının kontrol altına alınmasıyla daha güvenli bir kent haline gelen Hatay, turizmde hareketli günler yaşıyor. Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, Hatay'da durma noktasına gelen turizmin Afrin'e yönelik operasyon sonrası hareketlendiğini, özellikle hafta sonları otellerin doluluk oranlarının yüzde 100'e ulaştığını ifade etti.