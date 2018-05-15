1 milyon 700 bin esnafa dev destek

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile PTT
işbirliğinde esnafa rahat bir nefes aldıracak "PTT Esnaf Kart
" hayata geçirildi. Söz konusu proje ile 1 milyon 700 bin esnaf ve sanatkâr çeşitli indirim ve avantajlar elde edecek. Esnafın PTTBank'tan özel faiz oranlarıyla kredi alabileceğini söyleyen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan
, "Esnafımız Pttcell'den özel tarifelerin yanı sıra önemli indirimlerle PTT Sigorta güvencesi ve PTT Kargo indirimlerinden faydalanacak. Esnaf, 22 ülkeye devlet güvencesinde satış yapabilecek. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ile gönderim ücretlerinde yüzde 25 indirim sağlanacak. EPTT AVM, satış, pazarlama ve reklam desteği verecek" dedi.
Bakan Arslan, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin de katılımıyla düzenlenen tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, gelişen ve değişen dünyada geleneksel yöntemlerle ilerlemenin mümkün olmadığını gören şirketlerin, yeni sistemlere ayak uydurmak için yapısal değişikliklere gittiğini söyledi. GELİR AKTARAN ŞİRKET
Arslan, PTT'nin 5 bine yakın işyeri ve 2 bin 735 PTT Matik ile posta, lojistik, e-ticaret ve bankacılık hizmeti verdiğini dile getirerek, herhangi bir bankanın olmadığı bin 800 yerde PTTbank'ın olduğunu ve insanların bankacılık hizmetlerini karşıladığını bildirdi. PTT'nin her yıl yüzlerce milyon Türk Lirası gelir aktaran bir şirket haline geldiğini ifade eden Arslan, PTT'nin büyümeye devam edeceğini belirtti. Bakan Arslan, birilerinin PTT'nin 15 sene öncesiyle hareket etmesini ve küçülmesini istediğini ifade ederek, "Kusura bakmasınlar artık PTT, dünya devi şirketlerle yarışan bir kurum. A.Ş. özelliği alarak daha seri ve hızlı hareket eden kurum haline geldi" diye konuştu. Arslan, 5 bin personel alımının ardından yeni adımların geleceğini bildirdi. PROJE MİHENK TAŞI OLACAK
Gümrük Bakanı Tüfenkci ise Esnaf Kart ile Türkiye'nin 2023 vizyonunda mihenk taşı olacak bir projeye imza atıldığını belirterek, "Bu projeyle esnafımız bir nefes alacak, müşteri yelpazesini genişletecek, finansman ve teknoloji ihtiyaçlarını karşılayabilecek" şeklinde konuştu.
Tüfenkci, söz konusu projenin ihracat hedeflerine önemli katkı sağlayacağının altını çizerek, AK Parti
'nin iktidara geldiği 2002'de esnaf ve sanatkarlara sağlanan desteğin 154 milyon lira, kredi faizlerinin ise yüzde 47 seviyesinde olduğunu anımsatarak, esnafın bugün düşük oranlarda kredi kullanabildiğini ifade etti. ESNAFIN REKABET GÜCÜ ARTACAK
PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik de hükümetin destekleriyle ekonomiyi büyütme ve esnafın rekabet edebilirliğini artırmak için bu projeyi gerçekleştirdiklerini söyledi. Bozgeyik, "Bu projeyle birlikte ihracata dayalı lojistiğimizi artırırken esnafın da rekabet gücünü artırmak için gayret içerisinde olacağız" ifadelerini kullandı.