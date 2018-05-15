Kurumsal aşiretten elektrik fabrikası

Türkiye'nin ilk kurumsal aşireti olarak tanınan 500 bin nüfuslu Mutki Aşireti
, Endüstri 4.0 odaklı yatırımlara başladı. Bitlisli İşadamı Muhsin Bayrak
tarafından yönetilen ve iki yıl önce AB Grup Holding
çatısı altında kurumsallaşma sürecine giren aşiret, şimdi de tarımsal ürün ve gıda atıklarından elektrik üreten fabrikalar kurmaya başladı. İlk örneğini Yunanistan'da hayata geçirdiklerini ve Türkiye'nin de birçok noktasında bu tesislerden kuracaklarını belirten AB Grup Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Bayrak, hedeflerinin inşaat ve yenilenebilir enerjide tüm dünyada büyümek olduğunu söyledi. Avrupa'nın biyogaz yatırımları sayesinde doğalgaza bağımlılığını ciddi oranda azalttığını ifade eden Bayrak, "Türkiye'de de benzer bir dönüşümün başlaması için ön ayak olmak çabasındayız. Yunanistan'da 4 MW kurulu gücü olan bir enerji santralini önümüzdeki aylarda devreye alacağız. Florina Bölgesi'ndeki tesisimizde ürettiğimiz elektriği Yunanistan satın alacak. Santralin soğutma suyunu da alt yapı çalışamaları tamamlanır tamamlanmaz bölgesel ısıtmada kullanılması için de ayrıca bölge halkına satacağız" dedi. Yunanistan'da elektrik santrali dışında Atina'nın yeni marinasını da inşaa etmeye başlayan Grup, Yunanistan yatırımlarını sürdürmeyi planlıyor ve bunun için sermayesinin tamamı Türk olan AB Group Holding Grece'i kurmuş durumda. Yunanistan dışında İtalya ve İngiltere'de de yatırımlara başlayan AB Grup Holding, Avrupa'da elde ettiği yatırımları Türkiye'deki yatırımlarının finansman kaynağına dönüştürüyor. Holding, bu çerçevede İstanbul'daki mevcut 4 projesine devam ediyor.
Muhsin Bayrak'ın memleketi olan Bitlis'e yönelik hayalleri de sürüyor. Dünya genelindeki yatırımlardan kazandıkları parayı memleketi ile paylaşmayı sürdürdüklerini belirten Bayrak, "Sayın Başbakan'ın açıkladığı paketler ekonomiyi canlandırdı. Özellikle faiz indirimi inşaat sektörü için ciddi bir umuda dönüştü. Bitlis'in de yükseliş trendi içinde olduğunu söyleyebilirim. Ancak ilin bir havalimanına ihtiyacı var. Bu gerçekleşirse şehrimiz çok daha hızlı gelişecek" dedi. SOYADINI ATATÜRK VERDI
Bayrak soyadının kendilerine Atatürk tarafından verildiğini de ifade eden Muhsin Bayrak, hedeflerinin Türk bayrağını dünyanın birçok ülkesinde dalgalandırmak olduğunu belirtiyor. Bayrak, kurduğu sistemin Türkiye'deki diğer aşiretlere ve büyük ailelere örnek olmasını istiyor. AŞİRET DİJİTAL ORTAMA GEÇTİ
Aşiretin yapılanmasını bir holding çatısı altında geliştiren Bayrak, kurumsal bir manifesto yayınlayarak her çalışmayı ve aileyi dijitale taşıdı. 500 bini aşan aşiret üyelerine eğitim ve burs sağlandı. Eğitim alan aşiret üyelerinin gençleri, grup şirketlerinin insan kaynağı ihtiyacını karşılamaya başladı. Ticarete atılanlara da melek yatırımcı mantığıyla finansman modelleri geliştirildi. SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?
Sistemde, doğal atıklar, hayvan gübreleri, yemek artıkları ve bitkiler işlenerek elektrik enerjisi elde ediliyor.