Son dakika haber: Milyonlarca emekliye zam müjdesi! En düşük emekli zammı ne kadar olacak?

Milyonlarca emeklinin beklediği son dakika zam müjdesi haberi geldi. Emeklilere yapılacak zamlarla ilgili detaylar belli olurken emekliler Temmuz ayını iple çekmeye başladılar. Buna göre 2018 yılının ilk 6 aylık enflasyon oranı doğrultusunda emekliye yapılacak zam belli olacak. İlk 4 aylık enflasyon verileri ışığında emekliye yapılacak zam miktarı 4.69 oranında olması bekleniyordu. Ancak uzmanların yaptığı tahminler doğrultusunda son 2 aylık enflasyon verilerine göre bu oran 5-5,5 oranlarına çıkacak.