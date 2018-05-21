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Son dakika haber: Milyonlarca emekliye müjdesi! En düşük emekli zammı ne kadar olacak?

Türkiye’de 12.3 milyon emeklinin beklediği son dakika müjdesi geldi. Emeklilere yapılacak ile ilgili detaylar netleşmeye başladı. Milyonlarca emeklinin beklediği zam haberi ile ilgili detaylar belli olurken, vatandaşın en çok arattığı konuların başında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Sorusu geliyor. Emeklilere Temmuz ayında yapılacak zam 2018 yılının ilk 6 ayının enflasyon oranına göre belli olacak. Buna göre Emekliler enflasyon oranına göre zam alacaklar. İlk 4 aylık enflasyon rakamlarının belirlenmesi ile yüzde 4.69 oranında olması beklenen emekli zammı, uzmanların tahminine göre son 2 aylık enflasyon ile birlikte çok daha yukarılara tırmanabilecek. Ayrıca emekliye ikinci bir müjde daha geldi. Emekliye bu yaz iki ikramiye yapılacağı ile ilgili müjdeli haber hükümet tarafından gelmişti. Ödemelerden vefat edenlerin aileleri de yararlanacak. Hak sahibi eş ve çocuklar hisseleri oranında ikramiyeyi paylaşacak.

Giriş Tarihi: 21.5.2018 10:52 Güncelleme Tarihi: 21.5.2018 10:53
Son dakika haber: Milyonlarca emekliye zam müjdesi! En düşük emekli zammı ne kadar olacak?

Milyonlarca emeklinin beklediği son dakika müjdesi haberi geldi. Emeklilere yapılacak zamlarla ilgili detaylar belli olurken emekliler Temmuz ayını iple çekmeye başladılar. Buna göre 2018 yılının ilk 6 aylık enflasyon oranı doğrultusunda emekliye yapılacak zam belli olacak. İlk 4 aylık enflasyon verileri ışığında emekliye yapılacak zam miktarı 4.69 oranında olması bekleniyordu. Ancak uzmanların yaptığı tahminler doğrultusunda son 2 aylık enflasyon verilerine göre bu oran 5-5,5 oranlarına çıkacak.

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Son dakika haber: Milyonlarca emekliye zam müjdesi! En düşük emekli zammı ne kadar olacak?
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