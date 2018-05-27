Emekli maaşına son dakika zam gelişmesi! Bayram öncesi çifte ödeme

Yaklaşık 12 milyon emekli Haziran ve Temmuz aylarına kilitlendi. Haziran ayında Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere çifte ödeme yapılacak. Önce 1000 lira ikramiye hesaplara yatırılacak. Ardından da bayram öncesinde maaşlar ödenecek. Temmuz ayı ise 12 milyon emekli ve 3 milyon memur için zam ayı olacak. Emeklilerin ikramiyeleri maaşlarından ayrı olarak yatırılacağı için herkese eşit olacak. Sadece dul ve yetim maaşı alanlar ile işgörmezlik ödeneği alanların ikramiyeleri hisseleri oranında hesaplanacak.