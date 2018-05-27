Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Emekli maaşına son dakika zam gelişmesi! Bayram öncesi çifte ödeme

maaşına zam gelişmesi! öncesi çifte ödeme

Milyonlarca nin beklediği zam müjdesi haberi geldi. Türkiye'de 12.3 milyon emeklinin beklediği emekli maaşına zam ve ikramiyelerin ne zaman verileceği soruların yanıtı bulunmaya başladı. Buna göre Emeklilere ödenecek ikramiyelerin ilk Haziran başında hesaplara geçecek. Daha sonra gelmeden Ramazan'ın son günlerinde ise maaşlar ödenecek. Maaşlara yapılacak zam ise bir ay sonra yapılacak.

Giriş Tarihi: 27.5.2018 07:15 Güncelleme Tarihi: 27.5.2018 07:17
Emekli maaşına son dakika zam gelişmesi! Bayram öncesi çifte ödeme

Yaklaşık 12 milyon Haziran ve Temmuz aylarına kilitlendi. Haziran ayında Ramazan ı öncesinde emeklilere çifte ödeme yapılacak. Önce 1000 lira ikramiye hesaplara yatırılacak. Ardından da bayram öncesinde maaşlar ödenecek. Temmuz ayı ise 12 milyon emekli ve 3 milyon memur için zam ayı olacak. Emeklilerin ikramiyeleri maaşlarından ayrı olarak yatırılacağı için herkese eşit olacak. Sadece dul ve yetim maaşı alanlar ile işgörmezlik ödeneği alanların ikramiyeleri hisseleri oranında hesaplanacak.

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Emekli maaşına son dakika zam gelişmesi! Bayram öncesi çifte ödeme
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN