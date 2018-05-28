Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Eximbank’ın ihracatçıya desteği yüzde 21 arttı

Eximbank’ın çıya desteği yüzde 21 arttı

Giriş Tarihi: 28.5.2018
Eximbank’ın ihracatçıya desteği yüzde 21 arttı
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 'ın bu yılın ilk 4 ayında çıya sunduğu toplam finansman desteğinin döviz bazında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21.4 artarak 13.3 milyar dolara yükseldiğini, hizmet sunulan ihracatçı sayısının da yüzde 17 artışla 9 bin 441'e ulaştığını söyledi. Türk Eximbank'ın, mart ayı itibarıyla yüzde 93'lük kredi/aktif oranına göre bankacılık sektöründe birinci banka olduğunu vurgulayan Zeybekci, Türk Eximbank'ın ihracatçıya sağladığı toplam destekte yüzde 17'lik bir artış gerçekleştireceğini belirterek, "Eximbank'ın ihracatı destekleme oranını 2018'de yüzde 27'ye yükseltmeyi hedefliyoruz" dedi.

"AMAÇ TÜRK EXİMBANK'LA İŞBİRLİĞİMİZİ ARTIRMAK"
İSLAM Kalkınma Bankası Grubu Yatırım ve İhracat Sigortası Kuruluşu () Üst Yöneticisi (CEO) Oussama Kaissi, "ICIEC ile Türk Eximbank, 2010'dan bu yana yakın işbirliği içerisinde. 2010 yılında Kota Paylaşımı Anlaşması imzaladık. Anlaşma kapsamında ICIEC'in payı yüzde 3 ile başlayıp, 2018'de yüzde 13'e çıkmıştır. Bu bizim Eximbank'la kuvvetli iş birliğimizin en önemli göstergesidir" dedi. Kaissi, ""Amacımız, Türk Eximbank'la işbirliğimizi daha ileri seviyeye taşımak" şeklinde konuştu.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Eximbank’ın ihracatçıya desteği yüzde 21 arttı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN