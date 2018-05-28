İlaçta ‘kur’a karşı önlemler arttı

Dövızdekı kur artışının ardından, 'ithal ilaç
lar yoka girdi' iddiaları asılsız çıktı. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz
Kurumu Başkanı Hakkı Gürsöz, "Eczaneden, depoya kadar hastaların tedariğinde sıkıntı yaşadığı ilaç yok. Kur artışına karşı tüm önlemler ivedilikle alındı" dedi. Eşdeğer ilaçların orijinal gibi olmadığına yönelik iddialarının halkı yanlış yönlendirmek için yapıldığını belirten Başkan Gürsöz, "Eşdeğer ilaç orijinal ilaçla aynıdır. Kalite açısından hiçbir fark yoktur. Hali hazırda ülkemizde üretilen eşdeğer ilaçlar ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri dahil olmak üzere 153 ülkeye ihraç edilmekte ve o ülkedeki hastalar da kullanıyor" diye konuştu. Başkan Gürsöz, ilaç fiyatlarında yaşanan son düzenlemeyi SABAH'a açıkladı. Türkiye'de ilaç fiyatlarının Euro kuruna göre düzenlendiğini ve dönemsel Euro kur değişikliğine bağlı olarak her yıl bir kez güncellendiğini hatırlatan Gürsöz, şunları kaydetti:
HEMEN TEDBİR ALDIK
"Kur güncellemesi bu yıl da tebliğe uygun olarak Şubat ayında yapıldı. Fiyat Değerlendirme Komisyonu'nda ilaç fiyatlandırmasında kullanılacak Euro değeri 2.69 TL olarak belirlendi. Söz konusu Euro kuru, tıpkı diğer ülkelerde olduğu gibi, bütçe disiplini çerçevesinde tayin edildi. Söz konusu düzenleme, sadece beşeri imal ürünleri değil; ithal ilaçları da kapsıyor. Kurumumuz tarafından tüm önlemler alındı."