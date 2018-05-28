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'nın açıklamasından sonra dolar düştü!

para politikalarına yönelik yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı Merkez Bankası politika faizi olacaktır; bu oran, mevcut fonlama faizine (% 16.50) eşienecektir" denildi. Açıklama sonrası 4.65 seviyesinin üstünde olan 4.61'in altına geriledi.

Giriş Tarihi: 28.5.2018 11:30 Güncelleme Tarihi: 28.5.2018 11:45
Merkez Bankası'nın açıklamasından sonra dolar düştü!

TCMB Para Politikası Operasyonel Çerçevesine İlişkin açıklamada bulundu. Açıklamada şöyle denildi:

-Para politikası operasyonel çerçevesine ilişkin sadeleşme sürecinin tamamlanmasına karar verilmiştir.
Bu doğrultuda;

-Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı politika faizi olacaktır. Bu oran, mevcut fonlama faizine (% 16,50) eşienecektir.

-Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranları bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirlenecektir.

-Yeni operasyonel çerçevenin uygulanmasına 1 Haziran 2018 tarihinde başlanacaktır.

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Merkez Bankası'nın açıklamasından sonra dolar düştü!
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