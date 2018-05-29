İsvıçrelı Hapımag Türkiye’de büyüyecek

Sıkıntılı geçen iki yılın ardından 2018'de tüm zamanların rekorunu kırmaya hazırlanan turizm
sektörüne İsviçreli turizm devi Hapimag Grubu
'ndan da destek geldi. 18 ülkede 60 tesisle faaliyet göstren Hapimag Grubu, Türkiye'de büyümeye kararlı. 25 yıl önce Bodrum Yalıçiftlik'te Hapimag Sea Garden
Oteli'ni açarak Türkiye pazarına adım atan grubun CEO'su Hassan Kadbi geçen yıl 10 milyon lira yatırım yaptıkları Bodrum'daki otelin grubun gözdesi olduğunu ve yatırıma devam edeceklerini söyledi.
GÖZÜ ŞEHİR OTELCİLİĞİNDE
Hapimag'in yıllık 200 milyon euroluk gelirinin yüzde 10'unu Bodrum'daki tesisten elde ettiği bilgisini veren CEO Kadbi, "Tesis özellikle Avrupalılar tarafından tercih ediliyor. Biz de bu istikrarı gördükçe Bodrum'a yatırım yapmaya devam ediyoruz. Şu an gündemimizde yeni tesis yatırımı yok. Ancak gelişmelere göre şehir otelciliği yatırımı düşünebiliriz. İstanbul
bu anlamda iyi bir seçenek. Bir otel daha açacak olursak en doğru yer İstanbul olur" dedi. Türkiye'deki siyasi gündemin turizmi olumsuz etkilemediğini belirten Kadbi, "Türkiye'nin herhangi bir güvenlik sorunu yok ve biz bu pazara güveniyoruz. Güvenimizi yaptığımız yatırımlarla gösteriyoruz" diye konuştu.
YILDA 40 BİN KİŞİYİ AĞIRLIYOR 2018 HEDEFİ % 10 BÜYÜMEK
Kapasıte
olarak Ege Bölgesi
'nin en büyük turizm tesisi olduklarını söyleyen Hapimag Resort Sea Garden Bodrum Genel Müdürü Kerem Demirkol şöyle devam etti: "Bin 700 yatak kapasitesiyle grup içerisinde yer alan en büyük tesisiz. Yıllık 220 bin gece konaklama ile 40 bin kişi ağırlıyoruz. Hedefimiz 2018'de bu sayıyı yüzde 10 artırmak. Türkiye'ye gelen misafirlerimiz mutlaka bir kez daha geliyor." Demirkol, Bodrum'a direkt uçuşların artırılmasının bölge turizmi için büyük önemli taşıdığını söyledi.
AVRUPALILAR BODRUM'U TALEP EDIYOR
HAPIMAG Sea Garden Oteli'nde ağırlıklı olarak Almanya, Hollanda ve İtalya'dan gelen turistler ağırlanıyor. Tüm dünyada üyelik sistemiyle çalışan Hapimag'in Bodrum tesisinde üye olmayanların da kullanımına açık olan otel bölümü bulunuyor.
DEVRETATIL yöntemiyle çalışan Hapimag'in CEO'su Hassan Kadbi, "Yakın gelecekte müşterileri çekebilmenin en avantajlı yolu dijital platformlar olacak. Türkiye online rezervasyonlar ve turizmde teknolojiyi kullanma konusunda çok ileri seviyede" diye konuştu.