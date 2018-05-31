En ucuz doğalgaz TANAP’la gelecek

Azerbaycan
'ın Hazar Denizi
'nde ürettiği doğalgazın Türkiye
ve Avrupa'ya taşınmasını amaçlayan Güney Gaz Koridoru
'nun en önemli ayağı olan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nde (TANAP
) sona yaklaşıldı. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Güney Gaz Koridoru'nun açılışı önceki gün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla gerçekleştirildi. Haziranda ilk ticari gazın BOTAŞ'a geleceği projeyle Türkiye'nin enerji arz güvenliğine önemli katkı sağlarken, enerji ithalat faturası da düşecek.
25. Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı'nda gazetecilerle bir araya gelen SOCAR Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Vagif Aliyev, 12 Haziran'da Eskişehir'de TANAP Projesi'ni devreye alma töreninin yapılacağını, 30 Haziran itibarıyla ise ticari gazın BOTAŞ sistemine akışının başlayacağını söyledi. TANAP gazının yüksek maliyetli olacağı söylentilerini yanıtlayan Aliyev, "Şahdeniz-1'den alınan gazla, TANAP'a Şahdeniz-2 sahasından gelecek gazın fiyatları farklı. BOTAŞ'ın gaz fiyatları ticari sır olduğu için söyleyemiyorum. Fakat TANAP'la, gelecek gaz BOTAŞ'ın ithal ettiği diğer kaynaklardan en ucuzu olacak" diye konuştu.
12 MİLYAR METREKÜP GAZ AKACAK
Açılışı yapılan hatla Şahdeniz-2 sahasından gelen gazın Türkiye'ye akışının başlayacağı belirten Aliyev, "İlk yıl 2 milyar metreküp civarında bir gaz satışı öngörülüyor. Bu miktar artarak 2020'den itibaren yılda 6 milyar metreküplük gazın halen Şahdeniz-1 sahasından gelen 6.6 milyar metreküplük gaza ilave olarak Türkiye gelmesini hedefliyoruz. Bu sistemin devreye alınmasıyla, Azerbaycan'dan yılda 12 milyar metreküp doğalgaz Türkiye'ye ihraç edilecek" dedi.
SON YILLARDA REEL SEKTÖRE YAPILAN EN BÜYÜK YATIRIM
2018'in
SOCAR için stratejik bir yıl olduğunun altını çizen Vagif Aliyev, "6.3 milyar dolarlık yatırımla STAR Rafineri'yi, 8 milyar dolarla TANAP'ı hayata geçiriyoruz. 2018 bizim için 14.5 milyar dolarlık projelerimizi devreye aldığımız önemli bir yıl olacak. Bu projeler Türkiye'de reel sektöre son yıllarda yapılan en büyük yatırımlar olarak değerlendiriliyor" diye konuştu.
3.7 MİLYAR DOLAR DAHA UCUZ
TANAP'ın SOCAR'ın yönetiminde yurtdışında yapılan en büyük proje olduğunu dile getiren Vagif Aliyev, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu projede yatırım kararı verildiği zaman, yatırımcılar BOTAŞ, SOCAR ve BP'den oluşuyordu. O zaman 11.7 milyar dolarlık tutarlık bir yatırımdan söz ediyorduk. Bugün ise 8 milyar dolardan bahsediyoruz. Yatırım kararı aldığımız aşamadan çok daha düşük bir maliyetle bitiriyoruz. Maliyet düşüşünün birinci nedeni projenin iyi yönetilmesidir. 2012'lerde petrol fiyatları düşmüştü. Bununla bağlantılı olarak çelik boru üretimi ve diğer iş değerleri de daha düşük fiyata alındı."