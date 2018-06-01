Son dakika haberi: Mayıs ayı ihracat rakamları açıklandı

Mayıs ayı Türkiye ihracatında rekor tazelenmesine sahne oldu ve aylık bazda tarihin en yüksek ihracat rakamına ulaşıldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre mayıs ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,2 artışla 14 milyar dolara yükseldi. Miktar bazında ihracat ise mayısta yüzde 3,8 artarak 10,5 milyon ton oldu.

YÜZDE 10.1 ARTIŞ GÖSTERDİ

İhracatta artış Kasım 2016 tarihinden itibaren, son bir buçuk yıldır kesintisiz sürerken, son 8 aydan bu yana da çift haneli olarak gerçekleşti. Yılın ilk 5 ayında ihracat yüzde 9,3 artışla 69 milyar dolara çıkarken, son 12 ayda ise bir önceki yıla göre yüzde 10,1 artışla 161,7 milyar dolarolarak gerçekleşti.

KURLARDA YAŞANAN OYNALIK SONA ERECEK!

Haziranda yapılacak TİM Genel Kurulu nedeniyle ihracat rakamlarını başkan sıfatıyla son kez açıklayan Mehmet Büyükekşi, "Son açıklamamızın da bir rekor olması bizleri gururlandırıyor. Türkiye'nin ihracatta rekorlar kırdığı, büyümede birçok ülkeyi geride bıraktığı bir dönemde döviz kurlarında yaşanan gelişmeler son derece manidar. Seçimlerin ardından yeni hükümetimiz kurulacak. Merkez Bankamızın da alacağı önlemlerle kurlarda yaşanan bu yüksek oynaklık sona erecek." dedi.