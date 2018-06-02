2 milyarlık yatırımla İstinyePark İzmir’de

İstanbul
'un önde gelen alışveriş merkezlerinden İstinyePark, Orjin Grup
tarafından 2 milyar TL
'lik yatırımla İzmir
'de açılıyor. İzmir'in Balçova ilçesi Üçkuyular mevkiinde gerçekleştirilen projede, alışveriş merkezi 160 odalı beş yıldızlı bir otel ve 80 bin metrekare büyüklüğünde bir şehir parkı yer alıyor. Proje, 2019'da açılacak. Orjin Grubun, İzmir'de inşa ettiği "İstinyePark İzmir
" projesine dair bilgi veren Grubun Yönetim Kurulu Eş Başkanları Zafer Kurşun ve Zafer Yıldırım
, "Projeye karar verdiğimiz tarihlerde bu arsa üzerinde ESHOT'un otobüs duraklarıyla gelişigüzel, plansız ve altyapısız faaliyet gösteren İzmir'in çevre ilçelerine giden minibüs durakları ve haftada bir kurulan semt pazarı bulunuyordu" dedi.
4 BİN KİŞİYE İSTİHDAM
Mimarlarla yapılan analizler sonucunda 42 bin metrekare büyüklüğündeki arsa üzerinde 86 bin metrekare kiralanabilir alana haiz bir alışveriş merkezi ve 160 odalı beş yıldızlı bir otel projesi geliştirildiğini anlatan yöneticiler, "Projenin toplam yatırım tutarı yaklaşık 2 milyar TL'yi bulacak. Proje kapsamında sadece bir AVM
ve otel değil, çevresinde yer alan 80 bin metrekare büyüklüğünde arazi şehir parkı olarak düzenlenecek. Proje alanında yer alan 3 bin 559 metrekare büyüklüğündeki akaryakıt istasyonu arsasını 2013'te belediye şirketinden 57 milyon TL ye satın alarak park alanına dahil ettik" diye konuştular. Kurşun ve Yıldırım, projenin İzmir'de yaratacağı değerin önemini vurgulayarak, şöyle devam ettiler: "İnşaat aşamasında yaklaşık 5 bin kişiye istihdam
sağlanırken, proje faaliyete geçtikten sonra AVM ve otel yönetiminde, mağazalarda ve otelde görev yapacak 4 bin kişiye doğrudan, yaklaşık 10 bin kişiye de dolaylı olarak istihdam sağlanacak. İstinyePark İzmir'de faaliyet gösterecek işletmelerin yılda 1.5 milyar TL ciro ve 150 milyon TL tutarında Katma Değer Vergisi üretmelerini hedefliyoruz."