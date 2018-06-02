Emekliler maaşlarını almaya başladı

Ramazan
Bayramı öncesi emeklilere maaş ödemesi başladı. Memur emeklileri için 1 Haziran'da başlayan ödemeler 5 Haziran'a kadar devam edecek. Tahsis numarasının son rakamı 5, 7, 9 olanlar maaşlarını 11 Haziran'da, 1, 3, 8 olanlar 12 Haziran'da, 0, 2, 4, 6 olanlar ise 13 Haziran
'da alacak. SSK
ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını 11-12 ve 13 Haziran'da alacaklar. Emekli Sandığı ve Bağ- Kur emeklilerine 7 Haziran'da, SSK emeklilerine ise 8 Haziran'da bayram ikramiyesi ödemeleri yapılacak.
YENİ EMEKLİYE MÜJDE
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, yeni emekli olanlara da 1000'er lira ikramiye müjdesi verdi. Bakan Sarıeroğlu, "Son 1 ay içerisinde 100 bin emeklimizin daha işlemlerini tamamladık ki daha fazla emeklimiz bu imkandan faydalansın" dedi.