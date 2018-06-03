Yerli oto için şirket tamam

Otomobilde yerli bir marka yaratma hedefiyle yola çıkan Ortak Girişim Grubu'nu oluşturan 5 babayiğit, önemli bir aşamayı daha tamamladı. Şirketin kuruluş ve ortaklık sözleşmeleri için imzalar 31 Mayıs'ta atıldı.
3 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM
Şirketin adı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret" olarak belirlendi. 3 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilmesi planlanan yerli otomobil
projesini yürütecek şirkette, Anadolu Grubu
, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding
'in payları yüzde 19'ar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin payı da yüzde 5 olarak belirlendi. Yerli otomobili yapacak şirketin başına dünyanın en başarılı Türk yöneticilerinden Mehmet Gürcan Karakaş getirildi. Karakaş görevine 1 Eylül itibarıyla başlayacak.
TASARIM SÜRECİ BAŞLATILDI
Yerli otomobil markasının oluşturulmasında büyük önem teşkil eden tasarım süreci başlatıldı. Tasarımın, 2019 sonunda çıkarılacak prototip araçla halkın beğenisine sunulması hedefleniyor. Bundan sonraki süreçte, şirket için kilit diğer pozisyonlar doldurulacak, şirket içi yapılar oluşturulmaya başlanacak, mühendislik ve tasarım çalışmalarına hız verilecek.
ATILIMA LİDERLİK YAPACAK
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin ülkenin teknolojik atılımına liderlik yapacağını ve diğer tüm sektörler için bir teknoloji platformu vazifesi göreceğini bildirdi. Bakan Özlü, Ortak Girişim Grubu ile finansal ve mali analiz çalışmalarını ve şirketleşme sürecine ilişkin işlemleri tamamladıklarını belirterek, şirketin yol haritasının belirlendiğini kaydetti.
SÖZ SAHİBİ OLACAĞIZ
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Üst Yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş projenin önemine dikkat çekerek, "Projemizdeki yüksek motivasyon ve kararlılığı, ülkedeki büyük potansiyelin kullanımıyla birleştirdiğimizde küresel pazarda söz sahibi olunacağına kesin gözüyle bakıyorum" dedi.
BİR DÖNÜM NOKTASI GEÇİLDİ
Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Akça, "Dünyanın
ilk dijital operatörü olarak otomotiv,
sağlık, eğitim, finans gibi
farklı alanlarda da katma değer
üretmeye devam ediyoruz.
Bugün, bu tarihi projede 'dönüm
noktası' denebilecek bir adım
atarak üretimi gerçekleştirecek
şirketin kuruluşunu ve şirketin
üst yöneticisini kamuoyuna
duyuruyoruz" dedi
PROJE DÜNYAYA ÖRNEK GÖSTERİLECEK
Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Nazif
Zorlu, yerli otomobil projesini
Türkiye'nin sanayisinin
gücünün ve geleceğin teknolojilerinde
söz sahibi olma
idealindeki kararlılığının
göstergesi olarak tanımladı.
Zorlu, projenin hızlı ve en
verimli şekilde hayata geçeceğini
ve dünyada da örnek
gösterileceğini bildirdi.
AZİMLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
, Türkiye'nin otomobil hayalini hayata geçirebilmek ve "5 babayiğidi" bir araya getirmek için bugüne kadar yoğun bir mesai yürüttüklerinin altını çizerek, bugünden sonra da 1.5 milyon üyeyi temsilen şirket hissedarı olarak projenin başarısı için, azimle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.
ÖNEMLİ KAZANIMLAR GETİRECEK
ANADOLU
Grubu Yönetim Kurulu
Başkanı Tuncay Özilhan
, çalışmaların somutlaşmasından mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Bu değerli projenin sadece üretim açısından değil, aynı zamanda oluşacak ekosistemle ekonomi, teknoloji ve istihdam açısından da ülkemize önemli kazanımlar getireceğine inanıyoruz" diye konuştu.
10 YILLIK YOL HARİTASI TAMAM
BMC
Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, 5 aylık sürede hızlı ve etkin bir çalışmayla hem 10 yıllık detaylı yol haritasını hem iş planını hem de finansal fizibiliteyi tamamladıklarını aktardı. Sancak, yerli ve milli sanayi anlayışını misyon edinmiş BMC markasının, Türkiye'nin ve projenin hizmetinde olacağını bildirdi.
KÜRESEL ARENADA YER ALACAK
KÖK
Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç, Türk otomotiv ve yan sanayisinin örnek gösterilen çok yüksek bir noktaya geldiğine dikkati çekerek, "Türkiye'nin kendi markasıyla küresel arenada yer alabilmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.