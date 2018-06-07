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Vatandaş iskân için ne kadar ödeyecek? Milyonlarca vatandaşın beklediği imar sorunu çözüme kavuşuyor. Müracaatlar yarından itibaren 31 Ekim’e kadar yapılabilecek. Vatandaş yapı kayıt bedeli için ortalama 2 bin 880 lira ödeyecek