Vatandaş iskân için ne kadar ödeyecek?

SABAH'ın detaylarını açıkladığı, 13 milyon vatandaşın beklediği İmar Barışı
yönetmeliği dün Resmi Gazete
'de yayımlanarak, resmen yürürlüğe girdi. Başvuruların yarın başlayacağı imar barışında yapı kayıt belgesi 31 Aralık 2017'den önce yapılmış yapılar için verilecek. Belge için müracaatlar 31 Ekim 2018'e kadar yapılacak, belge bedeli ise 31 Aralık 2018'e kadar ödenebilecek. Yapı kayıt belgeleri bina ve arsanın metrekareleri ile belediyelerin belirlediği rayiç bedeller üzerinden hesaplanıyor. Buna göre, vatandaş daire başına ortalama 2 bin 880 TL ödeyerek iskânına kavuşabilecek. 200 LİRADAN BAŞLIYOR
Yapının yaklaşık maliyeti belirlenirken birim maliyet bedeli, tarımsal amaçlı basit binalar için metrekaresi 200 lira, 1-2 katlı binalar için metrekaresi 600 lira, 3-4 katlı binalar ve entegre sanayi yapıları için metrekaresi 1.000 lira, 8 ve üzeri yüksek katlı binalar için bin 600 lira, lüks binalar, villa, alışveriş kompleksi, hastane, otel ve benzeri yapılar için 2 bin lira esas alınmak suretiyle hesaplanacak.
Yapı kayıt belgesi bedeli, yapının bulunduğu arsanın emlak
vergi değeri ile binanın toplam yapı alanı dikkate alınarak hesaplanacak yapı yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden, konut ve ticari olarak tek kullanımlı veya karma kullanımlı olup olmadığı gözetilecek. Karma kullanımlı yapılarda konut ve ticari olarak kullanılan alanların arsa oranları ayrı ayrı dikkate alınarak, konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda yüzde 5 katsayısıyla çarpılacak. GECEKONDUSU OLAN NE KADAR ÖDEYECEK? ÖRNEK 1
Ankara Altındağ Atıfbey Mahallesi Bereket sokakta yer alan 100 metrekare arsa üzerinde 2 katlı ve tamamı konut olan toplam 125 metrekare bina için hesaplama şöyle: Mahalle adı:
Atıfbey Mahallesi Cadde/Sokak adı:
Orhangazi Rayiç değeri:
320 TL Yapının yaklaşık maliyeti:
125x600=75.000 TL Arsa için emlak vergisi değeri:
100x320=32.000 TL Toplam bedel:
75.000+32.000=107.000 Yapı kayıt belgesi için ödenecek tutar:
107.000x0.03=3.210 TL 4 KATLI İŞYERİ NE KADARLIK BEDELLE RUHSATA KAVUŞACAK? ÖRNEK 2
Ankara Mamak Boğaziçi Mahallesi 1060. sokakta yer alan 200 metrekarelik arsa üzerinde 4 katlı ve tamamı işyeri olan toplam 300 metrekare binanın kayıt belgesi bedeli için hesaplama şöyle: Mahalle adı:
Boğaziçi Mahallesi Cadde/Sokak adı:
1060. sokak Rayiç değeri:
250 TL Yapının yaklaşık maliyeti:
300x1000=300.000 TL Arsa için emlak vergisi değeri:
200x250=50.000 TL Toplam bedel:
300.000+50.000=350.000 TL Yapı kayıt belgesi için ödenecek tutar:
350.000x0.05=17.500 TL LÜKS VİLLANIN YAPI KAYIT BELGESİ NE KADARA MAL OLUYOR? ÖRNEK 3
İstanbul Ümraniye İnkılap Mahallesi 29 mayıs caddesinde yer alan 200 metrekarelik arsa üzerinde 4 katlı ve tamamı konut olan toplam 300 metrekarelik bina için hesaplama şöyle: Mahalle adı:
Inkılap Mahallesi Cadde/Sokak adı:
29 Mayıs Caddesi Rayiç değeri:
420 TL Yapının yaklaşık maliyeti:
300x1000=300.000 TL Arsa için emlak vergisi değeri:
200x420.47=84.094 TL Toplam bedel:
300.000+84.094=384.094 TL Yapı kayıt belgesi için ödenecek tutar:
384.094x0.03=11.523 TL EN YÜKSEK METREKARE 2 BİN LİRA
Tarımsal amaçlı basit binalar için metrekaresi 200 TL
1-2 katlı binalar ve basit sanayi yapıları için metrekaresi 600 TL
3-7 katlı binalar ve entegre sanayi yapıları için metrekaresi 1.000 TL
8 ve daha yüksek katlı binalar için metrekaresi 1.600 TL
Lüks binalar, villa, otel vb. yapılar için metrekaresi 2.000 TL YARIN: VATANDAŞ SORUYOR SABAH YANITLIYOR