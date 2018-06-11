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'in en uzun teleferik hattı tamamlandı

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde kurulan 'in 3 bin 600 metre ile en uzun mesafeli teleferik projesi tamamlandı. Kıyından 530 rakımlı Beşikdağı'na 10 dakikada ulaşılacak iki kabinli teleferikle, saate yaklaşık 300 kişi taşınacak. 100 milyon TL mal olan teleferik projesi Ramazan Bayramı'nda ücretsiz olarak kullanıma açılacak.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 11.6.2018 11:40 Güncelleme Tarihi: 11.6.2018 12:00
Karadeniz'in en uzun teleferik hattı tamamlandı

Beşikdüzü ilçesinde yapımı 2,5 yıldır süren 'in 3 bin 600 metre ile en uzun mesafeli teleferik projesi tamamlandı. Beşikdüzü sahili ile 550 rakımlı Beşikdağı arasına kurulan 55 kişi kapasiteli 2 kabinli teleferik projesi ile 10 dakika sürecek yolculukla saatte 300 kişi taşınacak. 100 milyon TL'ye mal olan teleferiğin deneme sürüşleri de başarıyla tamamlandı. Teleferik kabinleri ile Beşikdağı'na çıkan Beşikdüzü Belediye Orhan Bıçakçıoğlu, Ramazna Bayramı'nda açılışı yapılacak teleferiğin ücretsiz olacağını duyurdu.

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Karadeniz'in en uzun teleferik hattı tamamlandı
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