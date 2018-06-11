Karadeniz'in en uzun teleferik hattı tamamlandı

Beşikdüzü ilçesinde yapımı 2,5 yıldır süren Karadeniz'in 3 bin 600 metre ile en uzun mesafeli teleferik projesi tamamlandı. Beşikdüzü sahili ile 550 rakımlı Beşikdağı arasına kurulan 55 kişi kapasiteli 2 kabinli teleferik projesi ile 10 dakika sürecek yolculukla saatte 300 kişi taşınacak. 100 milyon TL'ye mal olan teleferiğin deneme sürüşleri de başarıyla tamamlandı. Teleferik kabinleri ile Beşikdağı'na çıkan Beşikdüzü Belediye Orhan Bıçakçıoğlu, Ramazna Bayramı'nda açılışı yapılacak teleferiğin ücretsiz olacağını duyurdu.